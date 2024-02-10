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Трагедія у Харкові: 11 лютого буде оголошене днем жалоби

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Трагедія у Харкові: 11 лютого буде оголошене днем жалоби
Загалом у місті згоріли 15 житлових будинків
фото: ДСНС

Унаслідок атаки ворога загинуло сім людей, із них троє дітей

У Харкові 11 лютого оголошено днем жалоби за загиблими, внаслідок ворожого удару в ніч на 10 лютого. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

«Вночі був обстріл міста Харкова, і як результат цього обстрілу відбулося загорання приватних будинків. Загалом згоріли 15 житлових будинків. На жаль, загинуло сім людей, із них троє дітей. І завтра у Харкові буде день жалоби. Ми оголосимо про це», – сказав Терехов.

Також у місті заборонена розважальна музика на ринках, у торгових закладах, об'єктах громадського харчування тощо. Розпорядження вже підписане міським головою.

Терехов також розповів, що крім семи загиблих, у Харкові поранені дві жінки та один чоловік.

«Чоловік зараз перебуває у лікарні, у нього 50% опіків тіла. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати його життя», – додав мер міста.

За його словами, за допомогою звернулися 57 мешканців міста, які постраждали від ворожого обстрілу. Він запевнив, що усіх постраждалих забезпечать місцем для проживання – розселять у гуртожитки та місця з резервного житлового фонду.

Що відомо про ворожий обстріл

Нагадаємо, в ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові. Поліція показала відео, зняте в перші хвилини після прильоту по Харкову.

Як повідомлялося, унаслідок атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу – майже 4. Найменший – Павло, якому було лише 10 місяців. 

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Теги: Харків обстріл Ігор Терехов

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