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Зеленський прибув до Швейцарії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський прибув до Швейцарії
Зеленський зустрінеться з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції
фото: X/Ignazio Cassis

Глава держави проведе у Швейцарії низку двосторонніх зустрічей

Президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Зокрема, глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей, зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі. Також у Берні проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій та президенткою Віолою Амхерд.

«Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення. Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України», – написав він.

Крім того, Зеленський зустрінеться з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку української євроатлантичної інтеграції, а також лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарської Конфедерації.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі сьогодні, 14 січня, відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Учасники заходу вже розглянули перші п'ять її пунктів. 

Відомо, що президент Володимир Зеленський 16 січня виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. 

Також на Всесвітньому економічному форумі в Давосі планують обговорити можливу пандемію через «хворобу Х», про яку попередила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). 

Теги: президент Швейцарія форум в давосі Володимир Зеленський

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