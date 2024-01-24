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Міноборони пояснило, хто контролюватиме закупівлі для війська

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони пояснило, хто контролюватиме закупівлі для війська
Міноборони планує посилити контроль за закупівлями для війська
фото з відкритих джерел

Міноборони запроваджує нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО

Міністерство оборони України планує посилити контроль за закупівлями для війська, які здійснюють Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель. Для цього планують створити спеціальні наглядові ради, до яких увійдуть представники міжнародних партнерів. Про це сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в етері телемаратону «Єдині новини».

Таким чином Міноборони впроваджує нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО. За словами, Кліменкова, раніше оборонне відомство самостійно проводило торги, що створювало корупційні ризики. Тепер же закупівлі проводять Державний оператор тилу (для їжі, одягу, пального) та Агенція оборонних закупівель (для зброї).

Міноборони також планує створити наглядові ради, які контролюватимуть їхню діяльність.

«Незабаром оголосимо конкурс на відбір рекрутингової компанії, яка буде допомагати вибрати кандидатів для цих наглядових рад», – сказав Кліменков.

Заступник міністра наголосив, що до них належатимуть іноземні партнери.

Нагадаємо, Міністерство оборони України отримало від уряду додаткові 657 млн грн для забезпечення термінових потреб бойових бригад. Виділені гроші спрямують на закупівлю техніки та озброєння, оптичних і тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних і комплектувальних частин до неї.

До слова, голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва заявила, що Кабінет Міністрів має врегулювати питання пов’язані із закупівлями в оборонній сфері та включенням прибутку у вартість продукції. Однак Держаудитслужба підтримує повернення прибутку у вартість продукції для виробників озброєння.

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Теги: Міноборони ЗСУ держзакупівлі

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