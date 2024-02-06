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У чотирьох портах Росії введено надзвичайний стан

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У чотирьох портах Росії введено надзвичайний стан
Російський порт Приморськ
фото з відкритих джерел

Режим підвищеної готовності введено нібито через ймовірність надзвичайної ситуації техногенного характеру

У чотирьох портах Росії у Ленінградській області ввели режим підвищеної готовності. Про це пише російське пропагандиське агентство «РИА Новости».

Зазначається, що морські порти в Ленінградській області – Виборг, Висоцьк, Приморськ і Усть-Луга – ввели на своїх територіях режим підвищеної готовності.

Як йдеться у повідомленні, режим надзвичайної ситуації нібито введено «через ймовірність НС техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів».

Зокрема, росіяни вкотре звинуватили в атаці безпілотниками Україну. 

Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на Брянську область. Там працювала російська ППО.

Також уніч проти 3 лютого безпілотники нібито атакували Білгородську, Волгоградську та Ростовську області РФ. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

За даними ворожого відомства, протиповітряна оборона країни-агресорки нібито збила в ніч на суботу чотири безпілотники. Зокрема, один дрон – у Білгородській області, ще два – у Волгоградській та один – у Ростовській. Про жертв не повідомляється.

Як повідомлялося, уночі та вранці 1 лютого нібито 11 українських безпілотників атакували чотири російських області.

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Теги: порт безпілотник росія росіяни

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