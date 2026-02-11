Терехов публічно звернувся до Шмигаля через жорсткі відключення світла у Харкові

Ігор Терехов вимагає справедливості для міст, які живуть під постійною загрозою ударів

Мер міста Ігор Терехов поскаржився міністру енергетики України Денису Шмигалю та «Укренерго» на жорсткі відключеннями електроенергії у Харкові. Міський голова закликав переглянути умови відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Ігоря Терехова.

Ігор Терехов запевнив, що деякі міста України найбільше потерпають від тривалих блекаутів, серед них є й прифронтовий Харків. За словами мера, для Харкова ця зима значно жорсткіша. «Харків – прифронтове місто. Місто, яке вже четверту зиму живе під постійними атаками. Місто, де енергетична інфраструктура зазнала безпрецедентних руйнувань. Де тисячі будинків пережили аварійні відключення тепла, де системи працюють за межею можливого», – написав Терехов.

У зв’язку із цим Ігор Терехов звернувся до керівництва «Укренерго» та до першого віцепрем'єр-міністра, міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Терехов розповів, що після російського обстрілу міста 3 лютого близько 900 будинків залишилися без опалення. «Тоді ж пролунала чітка обіцянка: у будинках без теплопостачання відключення електроенергії триватимуть не більше 4 годин. Ця обіцянка має бути виконана», – зауважив міський голова.

Однак за його словами, відключення електроенергії в місті тривають по 15–19 годин на добу, що є неприйнятним для Харкова, як і для інших міст України. Міський голова пояснив, що через тривалі відключення світла та відсутнє опалення в місті відбуваються зупинки насосів, зростають ризики для систем водо й теплопостачання та з’являються неможливість обігріти житло через що в будинках холодно.

Тож мер Харкова висунув вимоги до міністерства енергетики. Терехов вимагає:

перегляду тривалості та принципів застосування графіків відключень для Харкова;

максимально можливого скорочення часу знеструмлення;

публічного й чесного пояснення людям логіки ухвалених рішень.

Ігор Терехов розраховує на позитивну реакцію на його запит. «Міська влада, комунальні служби, тепловики, водоканал працюють цілодобово, утримуючи критичну інфраструктуру. Ми робимо все, щоб у місті було тепло й вода. Допомагаємо енергетикам усім, чим можемо, щоб Харків залишався зі світлом. І маємо право розраховувати на таку ж відповідальність у відповідь», – додав Терехов.

Нагадаємо, як міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що підвищення зарплат соцпрацівникам без субвенцій місцевим бюджетам від держави – це перекладання відповідальності. Найбільш складно здійснити таке фінансування прифронтовим містам, як Харків.

Також в інтерв’ю «Главкому» мер Харкова Ігор Терехов розповів, що він звернувся до влади з проханням переглянути підходи до ВПО За словами Ігоря Терехова, до Харкова попри небезпеку все одно переїжджають українці з інших регіонів, зокрема й прифронтових.