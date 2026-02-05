Головна Країна Політика
search button user button menu button

Терехов оцінив реальність появи у Харкові військової адміністрації

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Терехов оцінив реальність появи у Харкові військової адміністрації
Ігор Терехов пояснив, чому Харків не потребує створення військової адміністрації
фото: city.kharkiv.ua

Мер Харкова про місцеву владу: «Ми робили неймовірні речі: збиралися під час обстрілів і ніхто нікуди не побіг»

У Харкові не варто чекати на створення військової адміністрації найближчим часом. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».

За словами Ігоря Терехова, Харків не потребує наразі створення військової адміністрації, для цього немає підстав.

Ігор Терехов пояснив, що міська рада міста активно працює під час війни, тому потреби у військовій адміністрації поки немає. «Дивіться, наша міська рада працює з початку війни. Ми робили неймовірні речі: збиралися під час обстрілів і ніхто нікуди не побіг. Ми тримали та тримаємо місто, щоб життя у ньому було. Тому не бачу сенсу зараз сенсу для появи у Харкові адміністрації», – зауважив мер міста. 

Також в інтерв’ю «Главкому» Ігор Терехов розповідав, що цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. Через це у місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

Крім цього, мер Харкова розповів про зміну тактики російських обстрілів в інтерв’ю «Главкому». За його словами, ворог вчиться та змінює тактику обстрілів по Харкову. Це ускладнює процес відновлення енергоструктури та теплопостачання в місті. Ігор Терехов пояснив, що росіяни атакують певні цілі, хоча раніше було інакше.

До слова, через постійні обстріли Харків вимушений будувати підземні простори та відкривати підземні школи. Тож Ігор Терехов анонсував будівництво першого підземного дитячого садка.

Читайте також:

Теги: Харків Ігор Терехов війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справжня ціна війни Путіна для Росії
Навіть «победа» не врятує: бюджет РФ як вирок путінському режиму
11 сiчня, 19:11
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
21 сiчня, 02:06
Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та на Запоріжжі
22 сiчня, 04:31
Окупанти атакували ринок у Харкові: є поранені
Окупанти атакували ринок у Харкові: є поранені
2 лютого, 15:33
Сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії
Уночі окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах
9 сiчня, 11:30
Завод відіграє ключову роль у виробництві вибухівки та забезпеченні авіації сил окупанта
Спалахнула пожежа на території одного з найбільших хімічних заводів РФ
16 сiчня, 21:44
Дмитро Кулеба розповів, що до роботи над новою книгою долучився також Гарвардський університет
Український ексміністр спільно з американцями з Гарварду пише «біблію про війну»
18 сiчня, 10:00
Андрій Шандра нагороджений медаллю «Ветеран війни» та відзнаками військової частини Т0950
Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Андрія Шандру
30 сiчня, 09:00
Терехов: Хочу, щоб після війни моє рідне місто – Харків, моя рідна Україна стали кращими, ніж були
Мер Харкова Терехов спрогнозував своє політичне майбутнє
Вчора, 10:16

Політика

Терехов оцінив реальність появи у Харкові військової адміністрації
Терехов оцінив реальність появи у Харкові військової адміністрації
Зеленський про переговори в Абу-Дабі: Очікуємо найближчим часом обмін полонених
Зеленський про переговори в Абу-Дабі: Очікуємо найближчим часом обмін полонених
Переговори в Абу-Дабі. Глава української делегації підбив підсумки першого дня
Переговори в Абу-Дабі. Глава української делегації підбив підсумки першого дня
Президент призначив тимчасового очільника Служби зовнішньої розвідки
Президент призначив тимчасового очільника Служби зовнішньої розвідки
Соцопитування: більше половини українців позитивно оцінюють кадрові зміни у вищому керівництві держави
Соцопитування: більше половини українців позитивно оцінюють кадрові зміни у вищому керівництві держави
Перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі завершився
Перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі завершився

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua