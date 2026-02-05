Терехов оцінив реальність появи у Харкові військової адміністрації

Мер Харкова про місцеву владу: «Ми робили неймовірні речі: збиралися під час обстрілів і ніхто нікуди не побіг»

У Харкові не варто чекати на створення військової адміністрації найближчим часом. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».

За словами Ігоря Терехова, Харків не потребує наразі створення військової адміністрації, для цього немає підстав.

Ігор Терехов пояснив, що міська рада міста активно працює під час війни, тому потреби у військовій адміністрації поки немає. «Дивіться, наша міська рада працює з початку війни. Ми робили неймовірні речі: збиралися під час обстрілів і ніхто нікуди не побіг. Ми тримали та тримаємо місто, щоб життя у ньому було. Тому не бачу сенсу зараз сенсу для появи у Харкові адміністрації», – зауважив мер міста.

Також в інтерв’ю «Главкому» Ігор Терехов розповідав, що цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. Через це у місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

Крім цього, мер Харкова розповів про зміну тактики російських обстрілів в інтерв’ю «Главкому». За його словами, ворог вчиться та змінює тактику обстрілів по Харкову. Це ускладнює процес відновлення енергоструктури та теплопостачання в місті. Ігор Терехов пояснив, що росіяни атакують певні цілі, хоча раніше було інакше.

До слова, через постійні обстріли Харків вимушений будувати підземні простори та відкривати підземні школи. Тож Ігор Терехов анонсував будівництво першого підземного дитячого садка.