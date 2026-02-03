Головна Країна Політика
Терехов розповів, що відчуває, коли Кличка порівнюють з ним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Терехов розповів, що відчуває, коли Кличка порівнюють з ним
Ігор Терехов відмовився давати оцінку діяльності глави КМДА та готовності Києва до морозів і обстрілів
колаж: glavcom.ua

Мер Харкова: «Зараз всі українські міста у важкій ситуації»

Міський голова Ігор Терехов заявив, що кожне місто перебуває у важкій ситуації через постійні ворожі обстріли енергетики. Водночас він відмовився порівнювати себе з мером Києва Віталієм Кличком, наголосивши, що займається лише забезпеченням життя Харкова. Про це в інтервʼю «Главкому» заявив Терехов.

Мер прифронтового міста відмовився давати оцінку діяльності Кличка та підготовки столиці до ударів РФ та морозів. Раніше багато людей порівнювали безпорадність столиці зі стійкістю прифронтового Харкова.

«Я вже казав, що зараз всі українські міста у важкій ситуації. І ми знаємо точно, хто розв’язав цю війну, вчиняє обстріли і створює ці інфраструктурні шоки. Як міський голова, я дбаю про те, щоб забезпечувати життя Харкова. Коли є можливість – Харків допомагає всім і нам допомагають, коли складно. Не хочу давати жодних оцінок і коментарів, і щиро бажаю і сподіваюсь, що кожне українське місто вистоїть», – каже він.

Терехов наголосив, що не вважає доречним говорити публічно про успіхи міста, зокрема його підготовку, оскільки цим може скористатися ворог. «Скажу так: я особисто в будь-якому складному питанні люблю тишу. І як показує життя – це виправдано», – додав мер Харкова.

Нагадаємо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

До слова, через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ. Унаслідок цього 820 житлових будинків тимчасово залишаться без опалення, щоб запобігти замерзанню та руйнуванню тепломереж.

Теги: Ігор Терехов Віталій Кличко Харків

