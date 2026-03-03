Головна Країна Політика
Навесні обстріли не припиняться, росіяни також готуються бити по критичній інфраструктурі – Зеленський

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Навесні обстріли не припиняться, росіяни також готуються бити по критичній інфраструктурі – Зеленський
Зеленський заявив, що РФ не збирається зменшувати інтенсивність атак на критичну інфраструктуру
Володимир Зеленський закликав не чекати зменшення кількості обстрілів з настанням весни

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 3 березня заявив, що попри завершення календарної зими, загроза для української енергетики залишається вкрай високою. Окупанти продовжують готувати масовані обстріли, інформує «Главком».

На переконання глави держави зазначив, що для всіх регіонів зараз одне та спільне завдання на наступну зиму.

«Весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі. Звісно, ми пройшли цю зиму, деякі громади, частина наших міст змогли досягти більших результатів у захисті, у підтримці людей. Дехто зовсім не впорався, як це бачили ми», – заявив Зеленський. 

Президент також наголосив, що зараз необхідно взяти увесь найкращий досвід із регіонів, детальні завдання для військових та дипломатії і реалізувати дві частини загальнодержавної стратегії, саме – підготуватися до ударів найближчим часом та підготуватися на наступну зиму так, щоб не було катастроф і проблем, як цієї зими.

«Альтернативи генерації та теплопостачанню, додаткові джерела енергії, реальний захист, враховуючи силу всіх загроз, – усе це має бути. Дякую кожному регіону, дякую кожному керівнику міст, усім українським громадам, які вже представили свої плани стійкості. Дякую уряду за роботу й цією зимою і за правильний підхід у роботі на зиму наступну», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський та емір Катару обговорили ситуацію на Близькому Сході. Під час розмови сторони зупинилися на ситуації навколо іранських ракетних та дронових атак, які останніми днями зачепили країни Перської затоки.

«Іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон і руйнує життя. Це точно можна тільки засуджувати. Ми солідарні з усіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства», – зазначив Зеленський.

Сторони домовилися, що команди контактуватимуть, щоб визначити, як можна разом дати більше захисту людям.

