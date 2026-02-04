Мер Харкова Терехов спрогнозував своє політичне майбутнє

«Якщо сформується колектив однодумців, готових працювати для народу і держави, в такій партії я не виключаю для себе можливість взяти участь»

Мер Харкова Ігор Терехов не виключає своєї участі в політичній діяльності після завершення війни, однак наголошує, що Асоціація прифронтових міст та громад, яку він очолює, не є і не розглядається як політичний проєкт. Про це він зауважив в інтервʼю «Главкому».

Терехов, відповідаючи на запитання щодо можливої трансформації Асоціації прифронтових міст та громад, зазначив: «Я завжди дуже обережно ставлюся до тем енергетики і до політики. Асоціація прифронтових міст та громад не створювалася, не розглядалася і не розглядається як політичний проєкт».

«Скажу так: сьогодні в Асоціації – представники зовсім різних політичних сил. І це все зовсім не про вибори і не про політику, а в першу чергу про відповідальність кожного мера, голови селища, населеного пункту за людей. Переконаний, що на найближчих виборах представники місцевого самоврядування, зокрема, прифронтових громад, будуть широко представлені у різних політичних силах. Адже досвід, знання, напрацьовані на рівні громад рішення і проєкти будуть дуже актуальні у мирний період», – наголосив мер.

Ігор Терехов підкреслив, що коли настане мир, то перед країною постануть дуже серйозні виклики і завдання: швидке відновлення енергетики та створення нових генеруючих потужностей, перезапуск промисловості, вирішення житлового питання для мільйонів людей, забезпечення гідних соціальних стандартів. Він додав, що розуміє масштаби цих завдань і має свої підходи до їх вирішення.

«Якщо сформується колектив однодумців, готових працювати для народу і держави, в такій партії я не виключаю для себе можливість взяти участь. Наголошую, саме у політичній силі, яка готова буде взяти на себе відповідальність за вирішення державницьких завдань, але в жодному разі не у «проєкті», як модно зараз говорити, єдина мета якого – просто потрапити до центральної влади. Я дійсно хочу, щоб після війни моє рідне місто – Харків, моя рідна Україна стали кращими, ніж були. Країна має не просто відновитись, а стати сильнішою, розвиненішою, заможнішою, справедливою. Це моє бажання, моя мета і моя політична програма», – підкреслив мер Харкова.

До слова, міський голова Ігор Терехов заявив, що кожне місто перебуває у важкій ситуації через постійні ворожі обстріли енергетики. Водночас він відмовився порівнювати себе з мером Києва Віталієм Кличком, наголосивши, що займається лише забезпеченням життя Харкова.