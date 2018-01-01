Терористи «ДНР» назвали нові вимоги для звільнення полонених

Бойовики вимагають додати у списки громадян Росії

Під час засідання тристоронньої контактної групи в Мінську (Білорусь) бойовики терористичної організації «ДНР» висунули українській стороні ряд вимог щодо подальшого обміну полоненими. Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів. У вимогах «ДНР» зазначається, що Україна має «в терміновому порядку» звільнити громадян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики вимагають додати у списки громадян Росії

Під час засідання тристоронньої контактної групи в Мінську (Білорусь) бойовики терористичної організації «ДНР» висунули українській стороні ряд вимог щодо подальшого обміну полоненими. Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

У вимогах «ДНР» зазначається, що Україна має «в терміновому порядку» звільнити громадян РФ, які були виключені зі списку на обмін. Крім того, сепаратисти вимагають повернути документи, вилучені у фігурантів попереднього обміну, а також надати звіт про рух кримінальних проваджень щодо цих осіб.

Також бойовики хочуть, щоб особи з їх списку на обмін, які минулого разу відмовилися їхати в «ДНР» і захотіли залишитися в українській в'язниці, були негайно звільнені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.