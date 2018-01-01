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    Терористи «ДНР» назвали нові вимоги для звільнення полонених

    Бойовики вимагають додати у списки громадян Росії
    Під час засідання тристоронньої контактної групи в Мінську (Білорусь) бойовики терористичної організації «ДНР» висунули українській стороні ряд вимог щодо подальшого обміну полоненими. Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів. У вимогах «ДНР» зазначається, що Україна має «в терміновому порядку» звільнити громадян
    • Сьогодні, 20:46
    • Розсилка

    Бойовики вимагають додати у списки громадян Росії

    Під час засідання тристоронньої контактної групи в Мінську (Білорусь) бойовики терористичної організації «ДНР» висунули українській стороні ряд вимог щодо подальшого обміну полоненими. Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

    У вимогах «ДНР» зазначається, що Україна має «в терміновому порядку» звільнити громадян РФ, які були виключені зі списку на обмін. Крім того, сепаратисти вимагають повернути документи, вилучені у фігурантів попереднього обміну, а також надати звіт про рух кримінальних проваджень щодо цих осіб.

    Також бойовики хочуть, щоб особи з їх списку на обмін, які минулого разу відмовилися їхати в «ДНР» і захотіли залишитися в українській в'язниці, були негайно звільнені.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

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