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Колишній командувач Сил логістики ЗСУ тимчасово очолив «Укроборонпром»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Колишній командувач Сил логістики ЗСУ тимчасово очолив «Укроборонпром»
Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року
фото: wikipedia

Олег Гуляк з 1 липня 2024 року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва «Укроборонпрому»

Компанія «Українська оборонна промисловість» призначила нового тимчасового виконувача обов’язків гендиректора після того, як колишній очільник Герман Сметанін перейшов на роботу в Кабмін. Його замінив екскомандувач Сил логістики Олег Гуляк. Про це у четвер 5 вересня, повідомила пресслужба концерну.

Що відомо про Олега Гуляка

Олег Гуляк з 1 липня 2024 року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва «Укроборонпрому», зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.
 
Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії. Учасник російсько-української війни. У 2021 - 2024 роках – командувач Сил логістики Збройних Сил України. 
 
«Його багаторічний військовий досвід та управлінські якості наразі є незамінними для розв’язання тих завдань, які стоять перед «Укроборонпромом», – кажуть про Гуляка в компанії, де, однак, додали, що невдовзі оголосять початок відбору на посаду повноцінного гендиректора.

Нагадаємо, Верховна Рада погодила призначення главою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна – ексгендиректора «Української оборонної промисловості».  За словами нардепа Железняка, призначення Германа Сметаніна було підтримано 247 голосами народних депутатів.

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Теги: промисловість Укроборонпром

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