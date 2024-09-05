Колишній командувач Сил логістики ЗСУ тимчасово очолив «Укроборонпром»

Олег Гуляк з 1 липня 2024 року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва «Укроборонпрому»

Компанія «Українська оборонна промисловість» призначила нового тимчасового виконувача обов’язків гендиректора після того, як колишній очільник Герман Сметанін перейшов на роботу в Кабмін. Його замінив екскомандувач Сил логістики Олег Гуляк. Про це у четвер 5 вересня, повідомила пресслужба концерну.

Що відомо про Олега Гуляка

Олег Гуляк з 1 липня 2024 року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва «Укроборонпрому», зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.



Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії. Учасник російсько-української війни. У 2021 - 2024 роках – командувач Сил логістики Збройних Сил України.



«Його багаторічний військовий досвід та управлінські якості наразі є незамінними для розв’язання тих завдань, які стоять перед «Укроборонпромом», – кажуть про Гуляка в компанії, де, однак, додали, що невдовзі оголосять початок відбору на посаду повноцінного гендиректора.

Нагадаємо, Верховна Рада погодила призначення главою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна – ексгендиректора «Української оборонної промисловості». За словами нардепа Железняка, призначення Германа Сметаніна було підтримано 247 голосами народних депутатів.