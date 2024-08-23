Європа знову на порозі газової кризи? Аналіз Bloomberg

Потужна газова промисловість Норвегії готується до щорічного періоду інтенсивного технічного обслуговування. Але для Європи момент не підходить

Протягом приблизно трьох тижнів із кінця серпня Європа недоотримуватиме обсяги газу, еквівалентні добовим потребам Італії чи Франції. Підприємства цієї галузі традиційно закриваються на обслуговування влітку, коли попит зазвичай нижче, але цього разу проблема накладається на період масштабної цінової волатильності над ринком газу. Про це пише Bloomberg.

Цього літа газовий ринок Європи особливо чутливий до перебоїв, оскільки хвилі спеки в інших частинах світу посилюють конкуренцію за енергоносії. Трейдери готуються до можливої ​​зупинки постачання з Росії, а ескалація конфлікту на Близькому Сході створює додаткові проблеми.

«Європа вже відчуває труднощі», – сказала Флоренс Шміт, стратегиня з енергетики в Європі в Rabobank. «Будь-яке відхилення від запланованого сезону технічного обслуговування може спричинити значні коливання у доступності газу та, у свою чергу, у ринкових цінах, особливо цього року».

Після початку війни між Росією та Україною Норвегія обігнала Росію як головний постачальник газу до Європи, покладаючись значною мірою на одну компанію Equinor ASA. Раніше технічне обслуговування було звичайною справою, і компанії могли змінювати графік уже у процесі. Ремонтні роботи включають ретельне балансування тиску в трубопроводах, а складність об'єктів і суворі умови Північного моря означають, що потреба в додаткових роботах виявляється в ході перевірок не так і рідко.

Важливість планових ремонтів для енергетичної безпеки Європи стала очевидною минулого літа, коли незаплановані роботи на деяких норвезьких об'єктах викликали різке зростання цін. Нещодавно, на початку червня, невелика тріщина на трубопроводі на родовищі Sleipner Riser порушила поставки до Великої Британії і також спровокувала зростання цін.

«Завжди щось іде не за планом; щось займе більше або менше часу, і це по ланцюжку позначиться на решті роботи», – зазначає Альфред Скар Хансен, старший віце-президент з системних операцій у Gassco AS, яка керує величезним заводом Karsto в Норвегії і також відповідає за трубопровідну мережу країни.



Karsto – один із об'єктів, які будуть повністю зупинені під час робіт. Виробництво на гігантському родовищі Troll, яким керує Equinor, скоротиться. Обсяги норвезького газу будуть більш ніж на 120 млн. кубометрів на день нижче протягом трьох тижнів, що становить приблизно третину від звичайних поставок до Європи.

«Ми оцінюємо ризики, щоб забезпечити мінімально можливі втрати виробництва», – сказав представник Equinor Гісле Ледел Йоханнессен. «Рівень активності з технічного обслуговування та ремонту цієї осені цілком нормальний, і ми добре підготовлені».

Тим часом сховища континенту заповнені більше звичайної для цієї пори року. Ключовий поріг у 90% було досягнуто на два місяці раніше запланованого, що допоможе пом'якшити будь-які невеликі невдачі. Також швидко розширилися потужності щодо відновлюваних джерел енергії, і побудовано інфраструктуру для імпорту зрідженого природного газу з інших регіонів.

Проте до офіційного початку опалювального сезону в Європі залишилося лише кілька тижнів, коли попит зазвичай зростає. При цьому регіон стикається із жорсткою конкуренцією з боку Азії та інших регіонів за вантажі ЗПГ. Це може призвести до підвищення цін як для промисловості, так і споживачів, якщо щось піде не за планом.

Нагадаємо, влітку 2024 року європейські трейдери використовують лише частину величезних сховищ природного газу в Україні. Російські атаки підвищили ризики, позбавивши зруйновану війною країну доходів. Зазначається, що Україна має найбільші підземні сховища в Європі і минулого року надала компаніям ЄС цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні зими. Але обсяги європейського газу в червні та липні становили лише десяту частину ресурсу, який зберігався рік тому. Це пов'язано з весняними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України, включно зі спорудами для зберігання газу.