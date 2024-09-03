Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Президент звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента
Шурма в Офісі президента відповідав за економічний напрямок
фото з відкритих джерел

Ростислав Шурма був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента 23 листопада 2021 року.

Президент Володмир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

«Звільнити Шурму Ростислава Ігорьовича з посади заступника керівника Офісу президента України», – йдеться у документі.

Нагадаємо, народний депутат України Олексій Гончаренко сьогодні повідомляв про те, що Ростислав Шурма планує йти з посади заступника голови Офісу Президента. 

Про те, що Ростислав Шурма може залишити свою посаду вже цього тижня, також повідомляв Forbes з посиланням на джерела.  

Зазначимо, що Шурма в Офісі президента відповідав за економічний напрямок, зокрема, просував ідею економічного бронювання та податкову модель «10–10–10».

Згідно з інформацією від двох джерел видання, на місце Шурми, ймовірно, буде призначено нинішнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. 

Ростислав Шурма був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента 23 листопада 2021 року.

Причиною звільнення Шурми, за словами одного з джерел Forbes, стала відсутність єдиного бачення з міжнародними партнерами щодо ключових питань, зокрема стосовно підвищення податків.

Ростислав Шурма працював генеральним директором «Запоріжсталі» з 2012 по 2019 роки. У травні 2021 року він став членом наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром», а з листопада 2021 року обійняв посаду заступника керівника Офісу президента України. З січня 2023 року також входить до наглядової ради «Нафтогазу». 

Нагадаємо, вплив заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми на уряд України дозволив окупованим сонячним станціям його брата та бізнес-партнерів отримати 324 млн грн за електроенергію, яку вони не постачали. Про це йдеться в матеріалі журналіста Юрія Віннічука на Бізнес.Цензорі. Раніше про виплату коштів повідомили в розслідуванні журналісти bihus.info. Ці СЕС з липня 2022 року не синхронізовані з енергомережею неокупованої частини України, а відповідно електроенергія не була поставлена.

Теги: депутат електроенергія Укроборонпром модель звільнення Forbes

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на 30 млрд
Законопроєкт про збільшення податків: парламент провалив голосування
Сьогодні, 14:05
Іран розширює можливості спостереження за допомогою супутникового партнерства з Китаєм
Іран почне вивчати цілі в Ізраїлі за допомогою Китаю – Washington Post
20 серпня, 09:03
Унаслідок блекауту в Примор'ї зупинилися потяги
У Приморському краї РФ стався блекаут (відео)
16 серпня, 11:54
Ситуація в українській енергосистемі все ще складна
Коли повернуться графіки відключень світла: ДТЕК назвав місяць
11 серпня, 20:25
Законопроєкт №9103 пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей
Парламентський комітет підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
9 серпня, 18:05
Попередній голова НКРЕКП відмовився від уніфікації тарифів на електроенергії, назвавши таке рішення «шкідливим»
НКРЕКП, попри критику бізнесу, повернулася до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електроенергії
9 серпня, 10:41
Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде
Відключення світла повертаються. «Укренерго» внесло зміни у графіки 8 серпня
8 серпня, 15:53
7 серпня відключення світла застосовуватись не будуть
Чи будуть відключення світла 7 серпня: прогноз «Укренерго»
6 серпня, 17:20
Юрій Песат помер через анафілактичний шок
У Молдові депутат парламенту помер від укусу оси
5 серпня, 20:48

Політика

Президент звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента
Президент звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента
Стефанішина подала заяву про відставку – Стефанчук
Стефанішина подала заяву про відставку – Стефанчук
СБУ не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням начштабом Безпілотних сил
СБУ не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням начштабом Безпілотних сил
«Прошу депутатів підтримати відставку». Малюська йде з посади після п'яти років роботи
«Прошу депутатів підтримати відставку». Малюська йде з посади після п'яти років роботи
Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ: обговорили посилення ядерної безпеки в Україні
Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ: обговорили посилення ядерної безпеки в Україні
Зеленський пояснив, скільки часу Україна утримуватиме Курщину
Зеленський пояснив, скільки часу Україна утримуватиме Курщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
28K
ЗСУ просунулися вперед у Курській області – ISW
21K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
21K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua