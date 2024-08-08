Як працює «військова машина» Кім Чен Ина: аналіз Defense News 

У січні 2024 року Ким Чен Ин завітав на виробництво ракет KN-23

КНДР має 300 військових заводів, на яких працює 500 тис. працівників

Військова промисловість КНДР – це таємниця за сімома замками. Тому особливо цінним є огляд на порталі Defense News південнокорейського дослідника, професора Корейського університету національної оборони Єнджун Кіма. Це хоч трохи проливає світло на те, як працює військова машина Кім Чен Ина насправді.

«У Північній Кореї близько 500 тис. працівників і 300 заводів оборонної промисловості працюють у Другій економічній комісії, яка контролює майже всі аспекти виробництва та продажу матеріальних засобів. Більшість заводів розташовані в провінціях Північний і Південний Пхьонган, Північна і Південна провінції Хамгьон, провінції Чаган і провінція Канвон», – йдеться у публікації.

При цьому, за різними оцінками, питома частка саме військово-промислового комплексу в економіці КНДР загалом складає від 30 до 60%, обсяг щорічного виробництва оцінюється в еквівалент $10 млрд, орієнтовні затрати по ракетній програмі складають еквівалент $600 млн щороку, орієнтовні затрати на ядерну програму – еквівалент $700 млн щороку.

«Нещодавній візит російського лідера Володимира Путіна до Пхеньяну привернув увагу світу. Росії потрібні північнокорейські боєприпаси, а Північній Кореї потрібно відправити свою робочу силу до Росії для збору інформації про оборонні технології, такі як міжконтинентальні балістичні ракети, балістичні ракети підводні човни і супутники», – вважає Єнджун Кім.

Нещодавно північнокорейські ЗМІ відкрито показали відвідування Кім Чен Ином заводів оборонної промисловості. Як правило, пропагандистська преса воліла не повідомляти про об’єкти ОПК, характеризуючи їх як «звичайні заводи». Але прозорість цього разу демонструє, наскільки важливим Кім Чен Ин вважає цей сектор.

З 2022 року Rodong Sinmun опублікував щонайменше вісім статей, в яких розповідається про 18 візитів на підприємства оборонної промисловості. Відкритість і час є значними, враховуючи, що того року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Протягом цього періоду Кім наголошував на бажанні підготуватися до війни та модернізувати процеси виробництва зброї у вітчизняній промисловості.

У структурі північнокорейського режиму за роботу місцевого військового комплексу відповідає так звана «Друга економічна комісія». «Цього року Північна Корея почала реорганізацію підрозділів Другої економічної комісії, щоб виконати вказівки Кіма. Він призначив нового голову Другої економічної комісії та відмовився від згадок про випробування 240-мм реактивної системи залпового вогню країни, а також про будівельні роботи для підтримки виробництва зброї», – йдеться у публікації.

Нещодавня взаємодія Кім Чен Ина з Путіним і його наголос на оборонній промисловості Північної Кореї під час війни мають чітку стратегічну мету. «По-перше, ці кроки мають стати відповіддю на співпрацю в галузі безпеки між Сполученими Штатами, Південною Кореєю та Японією. По-друге, Північна Корея отримала вигоду від постачання зброї Росії під час війни. Кілька десятиліть тому, під час Корейської війни, Радянський Союз підтримав створення Корейської народної армії, і радянська армія була зразком для наслідування для Півночі», – перераховує Єнджун Кім.

Нагадаємо, економіка Північної Кореї почала різко відновлюватись після трьох років скорочення. Пожвавлення відбулося на тлі зближення з Росією та постачання російській армії понад мільйон боєприпасів для війни в Україні. Згідно з даними Центробанку Південної Кореї ВВП КНДР у 2023 році зріс на 3,1%, що стало рекордним зростанням із 2016 року.

До слова, перший рік повномасштабної війни між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме світовій економіці близько $4 трлн. Це становить 3,9% від сукупного ВВП планети. При цьому війна між двома країнами «дуже малоймовірна», але якщо вона почнеться, то наслідки будуть руйнівними.