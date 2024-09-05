Віталій Коваль очолив Міністерство аграрної політики та продовольства України

Призначення Коваля було підтримано 251 голосами народних депутатів

Верховна Рада погодила призначення Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України. Перед цим його звільнили з посади очільника Фонду державного майна України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За словами нардепа, призначення Коваля було підтримано 251 голосами народних депутатів.

Що відомо про Віталія Коваля

Із 2019 року Віталій Коваль був на посаді голови Рівненської обласної державної адміністрації. До цього працював у банківській галузі (2004-2006 роки), очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006-2019 роки).

Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.

На посаді голови Фонду держмайна Коваль замінив Рустема Умєрова, який нині обіймає посаду міністра оборони.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля.

Як відомо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

До слова, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.