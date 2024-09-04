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Закриття заводів Volkswagen ставить під загрозу весь автопром ЄС – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Закриття заводів Volkswagen ставить під загрозу весь автопром ЄС – Bloomberg
Volkswagen планує закрити низку заводів у Німеччині
фото: Filip Singer/EPA

Bloomberg: Втрачаючи свої позиції у змаганні за виробництво німецькі та французькі автовиробники стоять на межі закриття великої кількості заводів

Плани Volkswagen вперше в історії закрити заводи в Німеччині – лише початок масштабного потрясіння, яке чекає на весь автопром Євросоюзу. Про це пише Bloomberg. За оцінками галузевих експертів, в ЄС налічується понад 30 неприбуткових автомобільних виробництв, серед яких не лише підприємства Volkswagen, а й заводи багатьох інших компаній, зокрема Stellantis та Renault.

«Якщо навіть Volkswagen замислюється про закриття заводів у Німеччині, враховуючи, наскільки складним буде цей процес, це означає, що ситуація вкрай тривожна», – зазначив аналітик AIR Capital П'єр-Олів'є Ессіг.

Закриття заводів Volkswagen ставить під загрозу весь автопром ЄС – Bloomberg фото 1

«Volkswagen усвідомлює, наскільки серйозна ситуація. Ми живемо в складному геополітичному світі, і Європа не виграла цю битву», – сказав автомобільний аналітик Citigroup Харальд Хендріксе.

Продажі автомобілів в ЄС досі становлять лише чотири п'яті від рівня до пандемії. Спроби європейського автопрому конкурувати з Китаєм та Tesla на ринку автомобілів зазнають фіаско. На перехід до виробництва електронних автомобілів витрачені великі інвестиції.

Закриття заводів Volkswagen ставить під загрозу весь автопром ЄС – Bloomberg фото 2

Наприклад, компанія Stellantis (утворена злиттям італійської Fiat і французької Peugeot Citroen) прозвітувала про падіння чистого прибутку у два рази в I півріччі. Це відбулося через зниження частки ринку та слабкий попит на такі моделі, як електричний Fiat 500. Попит на цю автівку в Італії в січні-червні впав більш ніж на третину.

Особливо високий ризик закриття старих підприємств Західної Європи, де заробітна плата та витрати традиційно вищі. Закриття виробництв спричинить серйозні наслідки: роботи втратять тисячі людей, як працівників самих заводів, так і зайнятих у побудованій навколо них місцевій економіці – від постачальників деталей та логістів до прибиральників та пекарів.

Закриття кожного такого заводу супроводжуватиметься переговорами з місцевою владою та профспілками. Автовиробникам доведеться розщедритися для пом'якшення наслідків втрати робочих місць. Так, закриття заводу Volkswagen в Брюсселі коштуватиме компанії близько $1 млрд.

Закриття заводів Volkswagen ставить під загрозу весь автопром ЄС – Bloomberg фото 3

«Volkswagen усвідомлює, наскільки серйозною є ситуація. Ми живемо у складному геополітичному світі, і Європа не виграла цю битву», – зазначив аналітик Citigroup Харальд Хендрікс.

Як пише Bloomberg, заплановане скорочення Volkswagen є ще одним ударом для найбільшої економіки Європи, яка бореться зі стагнацією та стикається з проблемами від міграції та вищих витрат на енергоносії, потреби бюджетної економії та руйнівної війни в Україні.

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Теги: автопром інвестиції Європа Електромобілі промисловість автомобіль Tesla Volkswagen втрати

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