Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тепер День ЗСУ наші люди відзначатимуть словами вдячності – Зеленський

Альона Боженко
glavcom.ua
Тепер День ЗСУ наші люди відзначатимуть словами вдячності – Зеленський
Зеленський звернувся до воїнів ЗСУ
скріншот

«Коли в державі День Збройних Сил за своїм сенсом є святом вдячності, таку державу неможливо здолати»

Президент України Володимир Зеленський подякував бійцям ЗСУ за захист української землі від російських загарбників. Про це він повідомив у своєму зверненні.

«Сьогодні – день нашої вдячності. Саме такий сенс у 6 грудня – і це назавжди. Тепер лише так наші люди відзначатимуть День Збройних Сил України – словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності... Коли в державі День Збройних Сил за своїм сенсом є святом вдячності, таку державу, я впевнений, неможливо здолати й неможливо зламати. І сьогодні ми всі це точно бачимо і ще раз побачили», – зауважив гарант.

Також очільник держави розповів, про сьогоднішні поїздки на фронт. За його словами, це «честь провести увесь день разом із нашими захисниками й захисницями».

«Сьогодні для мене честь провести увесь день разом із нашими захисниками й захисницями. Вранці я був на Донеччині – подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках. Тим, хто б’ється на Сватівському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій та Луганській областях. Вручив воїнам державні нагороди й відзнаки. Я був сьогодні на Харківщині – подякував лікарям, які рятують наших незламних бійців. На Харківщині я вручив нагороди бійцям, які брали участь у звільненні регіону і які продовжують виганяти окупантів з України», – додав президент.

Нагадаємо, 6 грудня президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 грудня приїхав на Донбас, де зараз точаться найзапекліші бої. Він записав відеопривітання українським захисникам із міста Слов'янськ.

Крім того, глава держави привітав військових з Днем Збройних сил України та вручив їм державні нагороди.

Як відомо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня захищають нашу землю від російських окупантів.

Теги: ЗСУ фронт свято президент Донбас

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський на Донбасі вручив захисникам державні нагороди (фото, відео)
Зеленський на Донбасі вручив захисникам державні нагороди (фото, відео)
Вчора, 13:46
Сьогодні українці вітають тих, завдяки кому починається кожен наш день 
«Відстоюють правду і майбутнє». Зеленський у День ЗСУ опублікував зворушливе відео 
Вчора, 09:36
Президент у Слов'янську записав вітання для ЗСУ
Росіяни влаштували істерику через приїзд Зеленського на Донбас
Вчора, 15:10

Події в Україні

Тепер День ЗСУ наші люди відзначатимуть словами вдячності – Зеленський
Тепер День ЗСУ наші люди відзначатимуть словами вдячності – Зеленський
Візит Шойгу до Мінська: чому це може бути новою загрозою для України
Візит Шойгу до Мінська: чому це може бути новою загрозою для України
Окупанти з «Градів» обстріляли житлові будинки на Сумщині. Є поранені (фото)
Окупанти з «Градів» обстріляли житлові будинки на Сумщині. Є поранені (фото)
Зеленський на Донбасі та бавовна в Росії. П'ять важливих новин 6 грудня 
Зеленський на Донбасі та бавовна в Росії. П'ять важливих новин 6 грудня 
Резніков повідомив, чи потрібна Україні додаткова мобілізація
Резніков повідомив, чи потрібна Україні додаткова мобілізація
Україна та Молдова домовилися про співпрацю щодо ППО
Україна та Молдова домовилися про співпрацю щодо ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
46K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
22K
Кулеба висміяв Путіна за поїздку по Кримському мосту (відео)
16K
Ображений терорист Гіркін пояснив, чому втік з фронту
15K
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
13K
The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту