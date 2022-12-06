Тепер День ЗСУ наші люди відзначатимуть словами вдячності – Зеленський

«Коли в державі День Збройних Сил за своїм сенсом є святом вдячності, таку державу неможливо здолати»

Президент України Володимир Зеленський подякував бійцям ЗСУ за захист української землі від російських загарбників. Про це він повідомив у своєму зверненні.

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«Сьогодні – день нашої вдячності. Саме такий сенс у 6 грудня – і це назавжди. Тепер лише так наші люди відзначатимуть День Збройних Сил України – словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності... Коли в державі День Збройних Сил за своїм сенсом є святом вдячності, таку державу, я впевнений, неможливо здолати й неможливо зламати. І сьогодні ми всі це точно бачимо і ще раз побачили», – зауважив гарант.

Також очільник держави розповів, про сьогоднішні поїздки на фронт. За його словами, це «честь провести увесь день разом із нашими захисниками й захисницями».

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«Сьогодні для мене честь провести увесь день разом із нашими захисниками й захисницями. Вранці я був на Донеччині – подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках. Тим, хто б’ється на Сватівському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій та Луганській областях. Вручив воїнам державні нагороди й відзнаки. Я був сьогодні на Харківщині – подякував лікарям, які рятують наших незламних бійців. На Харківщині я вручив нагороди бійцям, які брали участь у звільненні регіону і які продовжують виганяти окупантів з України», – додав президент.

Нагадаємо, 6 грудня президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 грудня приїхав на Донбас, де зараз точаться найзапекліші бої. Він записав відеопривітання українським захисникам із міста Слов'янськ.

Крім того, глава держави привітав військових з Днем Збройних сил України та вручив їм державні нагороди.

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Як відомо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня захищають нашу землю від російських окупантів.