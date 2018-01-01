Тимошенко каже, що влада приготувала українцям фінт з достроковими виборами

Лідерка «Батьківщини» впевнена, що дострокові вибори за чинним законодавством лише зацементує нинішню систему управління в державі

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко наполягає на збалансованому формуванні Центральної виборчої комісії (ЦВК) і закликає не допустити проведення дострокових парламентських виборів в Україні за чинним виборчим законодавством. В інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» у суботу вона повідомила, що, за її даними, нова



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Лідерка «Батьківщини» впевнена, що дострокові вибори за чинним законодавством лише зацементує нинішню систему управління в державі

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко наполягає на збалансованому формуванні Центральної виборчої комісії (ЦВК) і закликає не допустити проведення дострокових парламентських виборів в Україні за чинним виборчим законодавством. В інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» у суботу вона повідомила, що, за її даними, нова програма макрофінансової допомоги ЄС буде обумовлена «блоком політичних питань», зокрема щодо проведення майбутніх виборів.

«Ми підійшли до перезавантаження влади. Щоб існуюча кланова система не реінкарнувалася, необхідно не допустити формування ЦВК у складі, який буде повністю підконтрольний президенту», – сказала Тимошенко.

Центрвиборчком, на її думку, повинен бути сформований з представників громадянського суспільства, яким довіряють, на базі рівномірного представництв політичних партій.

«За нашими даними, існує план провести до президентських дострокові парламентські вибори. Не прямо зараз, а перед самими президентськими. Президент не вірить у свою перемогу на виборах і хоче зафіксувати в парламенті ще на 5 років стару систему інтересів і зв'язку політиків та корумпованих кланів», – сказала лідер «Батьківщини».

«Нам не можна цього допустити. Зараз треба зробити все, щоб в останні місяці повноважень президента цей фінт зроблено не було», – наголосила Тимошенко.

Проведення чергових парламентських і президентських виборів заплановано в Україні на 2019 рік.

Нагадаємо, «Главком» дізнався, що у владному середовищі циркулюють ідеї провокування відставки чинного уряду.

«Один з варіантів, який розглядається зараз Яценюком (головою партії «Народний фронт» - ред.) та Гройсманом (головою уряду – ред.), – відставка останнього вже навесні. Все це має спричинити загострення політичної кризи та відповідно - дострокові президентські та парламентські вибори», - йдеться у статті «Еквілібристи. З ким і коли стартуватимуть вибори Порошенка».