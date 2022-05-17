Тимошенко побувала в Польщі та закликала українців їхати додому

Юлія Тимошенко визнала, що Польща добре дбає про українських біженців, але закликала співвітчизників повертатися додому

Українці мають зустрічати наступне Різдво удома

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відвідала у Польщі українських біженців. Про це нардепка написала на Facebook. Тимошенко відвідала українців у селі Спала, що у Лодзинському воєводстві в центральній частині Польщі.

Поспілкувавшись із співвітчизниками, депутатка Верховної Ради заявила, що, попри добре ставлення поляків, громадяни України хочуть повернутися додому. Тому Кабінет міністрів має забезпечити їм можливості для повернення, зокрема, викупивши і добудувавши майже готові багатоповерхівки, або розселивши людей у санаторіях та гуртожитках.

Тимошенко закликала українців до кінця поточного року повернутися на батьківщину: «Як би радо не приймали нас на Великдень сусіди, за що їм величезна подяка, Різдво українці мають зустрічати на своїй землі, у власних домівках, хай навіть тимчасових».

Нагадаємо, що за даними прикордонної служби Польщі, з початку війни до країни в'їхало 3,29 громадян України, повернулося додому – 1,16 млн.осіб.

Уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер заявив, що 100 тис. працездатних українців влаштувалися на роботу в Польщі, а це кожен четвертий із тих, хто отримав PESEL (ідентифікаційний номер, який дає право на роботу в Польщі за спецзаконом, прийнятим для біженців).