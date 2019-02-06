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    Політика

    Тимошенко розказала, як вклякла перед іконою (ФОТО)

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    &laquo;Ставротека&raquo; виготовлена козацькими майстрами зі срібла і золота на кошти Війська Запорізького, - Тимошенко - Тимошенко розказала, як вклякла перед іконою (ФОТО)
    «Ставротека» виготовлена козацькими майстрами зі срібла і золота на кошти Війська Запорізького, - Тимошенко

    Політик відвідала краєзнавчий музей у м. Нікополь, де знаходиться унікальна козацька ікона «Ставротека»

    Під час великого передвиборчого туру Україною кандидат у президенти Юлія Тимошенко відвідала краєзнавчий музей у м. Нікополь, де знаходиться унікальна козацька ікона «Ставротека». Про це йдеться на партійному сайті.

    «Сьогодні я буквально вклякла, в позитивному враженні, перед іконою. Це щось абсолютно унікальне», – написала лідер «Батьківщини» на особистій сторінці у  Facebook.

    Як пояснила Тимошенко, «Ставротека» виготовлена козацькими майстрами зі срібла і золота на кошти Війська Запорізького.

    «Слово ставротека означає «Сховище для Хреста». Кипарисовий Хрест – головний елемент ікони – був подарований Запорізькій Січі Єрусалимським патріархом в знак визнання її заслуг у захисті православної віри. На свято Покрови 14 жовтня 1747 р. ікону було освячено. Їй виповнився 271 рік», – повідомила політик.

    Ікона є унікальною православною пам’яткою, їй немає аналогів у світі.

    «Ікона «Ставротека» є духовною цінністю українського народу та його держави і не може вимірюватися ніякими грошовими еквівалентами. Я переконана, що унікальний оберіг захищає Україну, націю, всіх нас від лиха та біди», – підсумувала кандидат у президенти.

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