Тимошенко вважає, що замовивши 60 млн бюлетенів, ЦВК створює можливості для фальсифікацій



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Юлія Тимошенко нагадала, що нещодавно підписала з іншими демократичними кандидатами в президенти Меморандум за чесні вибори

Бюлетені для першого і другого туру треба друкувати окремо, - Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що ЦВК створює можливості для фальсифікацій, замовивши надрукувати 60 млн бюлетенів на перший і другий тур виборів. Про це вона наголосила під час зустрічі з редакторами буковинських ЗМІ, йдеться на партійному сайті.

Тимошенко наголосила, що бюлетені для першого і другого туру треба друкувати окремо. «Є побоювання, що таким чином виникає можливість фальшувати вибори», – наголосила лідер «Батьківщини».

Тимошенко нагадала, що нещодавно вона разом з іншими демократичними кандидатами в президенти підписали Меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям.

«Це дасть можливість об’єднати в дільничних та окружних комісіях свої зусилля», - пояснила кандидат у президенти.

Як повідомлялося, невідомі нападники демонтували палатку «Батьківщини» у Чернівецькій області. Інцидент стався 3-го березня приблизно о пів на 10 годину ранку у селищі міського типу Красноїльськ.Четверо невідомих осіб почали чіплятись до агітатора і вчиняти хуліганські дії: пошкодивши палатку, причепили її до автівки та втекли з місця злочину в невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося, глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.

На цих виборах президента Центрвиборчком зареєстрував рекордну кількість кандидатів. 44 особи знайшли 2,5 млн грн грошової застави і мають намір змагатися за крісло на Банковій.

До слова, українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. Однак бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати заставу.