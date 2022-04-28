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    Політика

    Тимошенко взяла до рук сокиру та заговорила про смерть Путіна (фото)

    Юлія Тимошенко сфотографувалася зі стародавніми сокирами в руках - Тимошенко взяла до рук сокиру та заговорила про смерть Путіна (фото)
    Юлія Тимошенко сфотографувалася зі стародавніми сокирами в руках
    фото: Юлія Тимошенко / Facebook

    Політик також саркастично нагадала про фразу Путіна щодо України, яку створив Ленін

    Народна депутатка Юлія Тимошенко здивувала фотографією з сокирою, якій сотні років. Світлини Тимошенко опублікувала на офіційній сторінці у Facebook.

    Відомо, що Тимошенко прибула з візитом на Рівненщину. Відвідала Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

    Там політику показали історичні експонати – Черняхівську землеробну сокиру 4 століття та бойову сокиру часів Київської Русі.

    «Обробляти свою землю та захищати її Україна вміла за тисячі років до «створення Леніним».І продовжить це робити ще тисячі років після знищення Путіна», – написала політик.

    Таким чином Тимошенко натякнула на пропагандистську фразу президента РФ Володимира Путіна про те. що Україну нібито створив радянський політик Володимир Ульянов (Ленін).

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    Тимошенко взяла до рук сокиру та заговорила про смерть Путіна (фото)
    Тимошенко взяла до рук сокиру та заговорила про смерть Путіна (фото)
    фото: Юлія Тимошенко / Facebook

    Нагадаємо, дещо раніше Юлія Тимошенко кардинально змінила стиль.

    Політикиня знову повернула свою «фірмову» зачіску – косу-віночок – та сфотографувалася на тлі бігборду з посланням російському військовому кораблю.

    Також Тимошенко почала з'являтися на всіх заходах без аксесуарів – сережок, каблучок, а також відмовилася від стильних окулярів.

    Теги: Юлія Тимошенко путін Рівненщина
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    Тимошенко взяла до рук сокиру та заговорила про смерть Путіна (фото)