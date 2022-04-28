Тимошенко взяла до рук сокиру та заговорила про смерть Путіна (фото)

Юлія Тимошенко сфотографувалася зі стародавніми сокирами в руках

Політик також саркастично нагадала про фразу Путіна щодо України, яку створив Ленін

Народна депутатка Юлія Тимошенко здивувала фотографією з сокирою, якій сотні років. Світлини Тимошенко опублікувала на офіційній сторінці у Facebook.

Відомо, що Тимошенко прибула з візитом на Рівненщину. Відвідала Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Там політику показали історичні експонати – Черняхівську землеробну сокиру 4 століття та бойову сокиру часів Київської Русі.

«Обробляти свою землю та захищати її Україна вміла за тисячі років до «створення Леніним».І продовжить це робити ще тисячі років після знищення Путіна», – написала політик.

Таким чином Тимошенко натякнула на пропагандистську фразу президента РФ Володимира Путіна про те. що Україну нібито створив радянський політик Володимир Ульянов (Ленін).

Нагадаємо, дещо раніше Юлія Тимошенко кардинально змінила стиль.

Політикиня знову повернула свою «фірмову» зачіску – косу-віночок – та сфотографувалася на тлі бігборду з посланням російському військовому кораблю.

Також Тимошенко почала з'являтися на всіх заходах без аксесуарів – сережок, каблучок, а також відмовилася від стильних окулярів.