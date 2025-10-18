Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk

«Добре, що Трамп не сказав «ні», але поки що не сказав «так», – додав президент

Президент Володимир Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні ракети Tomahawk. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

Президент України наголосив, що Росія використовує не лише іранські безпілотники, у них є власні. Водночас армія РФ застосовує ракети власного виробництва та північнокорейського. І додав, що «важко покладатися тільки на дрони», адже потрібні ракети Tomahawk для комбінованих ударів.

«Добре, що президент Трамп не сказав «ні», але поки що не сказав «так», – додав Зеленський.

Зеленський також додав, що глава РФ Володимир Путін «справді боїться», що США можуть надати Україні далекобійні ракети, які вплинуть на хід війни.

Як відомо, на зустрічі із президентом США Трампом 17 жовтня Зеленський заявив, що Україна готова укласти угоду зі США стосовно постачання ракет Tomahawk в обмін на дрони українського виробництва.

«Ми думаємо, що краще закінчити цю війну без Tomahawk, я думаю ми близько до цього», – заявив президент США.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна й Росія мають зупинити бойові дії на поточних позиціях, а після цього перейти до переговорів про довгостроковий мир.

Журналісти його запитали, чи обговорювали вони з Трампом територію, і він сказав, що припинення вогню має бути першим. «Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання. Моя позиція. Я знаю, що в Росії інша позиція. Вони хочуть, знаєте, вони справді хочуть окупувати все... Наша позиція полягає в тому, що, дивіться, спочатку нам потрібне припинення вогню. Тож нам потрібно сісти, поговорити та зрозуміти, де ми знаходимося», – сказав Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу.

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора припинити вбивства та заключити угоди.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що вони з американським лідером говорили про «ракети великої дальності».

Очевидно, президент мав на увазі ракету далекого радіуса дії Tomahawk. Однак він додав, що вони домовилися більше не говорити про це.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.