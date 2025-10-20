Президент США досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс

Віцепрезидент США: «Ми знаємо, що це те, чого вони хочуть. Це те питання, з якого президент зрештою прийме рішення»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що адміністрація Трампа продовжить шлях до миру в Україні, скільки б часу це не зайняло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Венса.

«Ми продовжимо рухатися шляхом миру, незалежно від того, чи знадобиться нам ще кілька місяців, кілька тижнів – чи, не дай Боже, довше. Ми продовжимо працювати над цим», – каже він.

Джей Ді Венс зазначив, що налаштований оптимістично з цього приводу, «але терміни поки невідомі». Щодо того, чи зможе Україна отримати ракети Tomahawk, віцепрезидент запевнив, що глава Білого дому «безумовно, почув цей запит» від українців.

«Ми знаємо, що це те, чого вони хочуть. Це те питання, з якого президент зрештою прийме рішення. Але він ще не вирішив, чи надавати Україні Tomahawk», – пояснив політик.

У відповідь на запитання, що стримує американську адміністрацію від цього кроку, віцепрезидент США пояснив: президент Трамп намагається передусім дбати про безпеку Америки. «Це означає, що нам потрібно мати критично важливі системи озброєння для наших власних збройних сил, для наших власних військ. Отже, саме на цьому зосереджений президент», – зазначив він.

Венс додав, що Трамп, приймаючи рішення стосовно України та Росії, намагається сприяти миру, бо вважає, що це в найкращих інтересах Америки. «Якщо він вирішить, що в найкращих інтересах Америки продавати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але зараз він не прийняв такого рішення щодо Tomahawk», – наголосив політик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що наразі не має наміру передавати Україні ракети Tomahawk.

До слова, президент Володимир Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні ракети Tomahawk.