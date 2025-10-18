Головна Світ Політика
Зеленський: я реаліст щодо Tomahawk, але ця зброя лякає Росію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський: Я думаю, що Росія боїться Tomahawk. Дуже боїться, бо це потужна зброя
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Володимир Зеленський зазначив, що Росія розуміє, що буде, якщо Україна отримає ракети Tomahawk, і тому боїться цього

Під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський окреслив своє ставлення до перспектив отримання Україною крилатих ракет Tomahawk, передає «Главком».

На питання репортера, чи він «більш-менш оптимістично налаштований» щодо постачання цих далекобійних систем, глава держави відповів: «Я реаліст…» – і розсміявся.

Зеленський пояснив, чому Tomahawk становлять серйозний стримуючий фактор: «Я думаю, що Росія боїться Tomahawk. Дуже боїться, бо це потужна зброя. І вони знають, що в нас є, яку зброю ми маємо, наші продукти, і вони розуміють цю комбінацію з Tomahawk… І тому вони бояться цієї комбінації. Вони розуміють, що ми можемо зробити».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що вони з американським лідером говорили про «ракети великої дальності».

Очевидно, президент мав на увазі ракету далекого радіуса дії Tomahawk. Однак він додав, що вони домовилися більше не говорити про це.

Крім того, президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

