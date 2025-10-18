Чому Трамп не захотів давати Україні Tomahawk: версія The New York Times

Зеленський кілька разів телефонно звертався до Трампа з проханням передати Україні Tomahawk

Навіть без фактичного постачання ракет Tomahawk виконують роль стримуючого фактора для РФ

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 17 жовтня з метою отримати підтримку у вигляді ракет Tomahawk. Однак зустріч із президентом США Дональдом Трампом не дала очікуваного результату – американський лідер не оголосив про надання зброї. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Зеленський кілька разів телефонно звертався до Трампа з проханням передати Україні Tomahawk. Спочатку американський президент нібито був готовий погодитися, але після розмови з Володимиром Путіним рішення змінилося.

Заступник голови комітету з закордонних справ Верховної Ради Олександр Мережко зазначив, що Росія традиційно використовує такі переговори, щоб підривати позиції України. Нинішня ситуація змушує Київ чекати на результати зустрічі Трампа та Путіна, перш ніж ухвалювати подальші кроки.

Аналітики стверджують, що навіть без фактичного постачання ракет Tomahawk виконують роль стримуючого фактора для РФ. Старший директор Rasmussen Global Гаррі Неделку наголосив, що згода Путіна на нову зустріч із Трампом може дати Україні паузу для відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених унаслідок ударів РФ.

Нардеп Мережко сумнівається, що Путін вестиме серйозні переговори у Будапешті і прогнозує повторну спробу обдурити американського президента. Водночас аналітики переконані, що Україна під час нового раунду переговорів буде у відносно сильнішій позиції, ніж раніше.

Як відомо, на зустрічі із президентом США Трампом 17 жовтня Зеленський заявив, що Україна готова укласти угоду зі США стосовно постачання ракет Tomahawk в обмін на дрони українського виробництва.

«Ми думаємо, що краще закінчити цю війну без Tomahawk, я думаю ми близько до цього», – заявив президент США.

Також президент Володимир Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні ракети Tomahawk.