Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому Трамп не захотів давати Україні Tomahawk: версія The New York Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чому Трамп не захотів давати Україні Tomahawk: версія The New York Times
Зеленський кілька разів телефонно звертався до Трампа з проханням передати Україні Tomahawk
фото: Getty Images

Навіть без фактичного постачання ракет Tomahawk виконують роль стримуючого фактора для РФ

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 17 жовтня з метою отримати підтримку у вигляді ракет Tomahawk. Однак зустріч із президентом США Дональдом Трампом не дала очікуваного результату – американський лідер не оголосив про надання зброї. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Зеленський кілька разів телефонно звертався до Трампа з проханням передати Україні Tomahawk. Спочатку американський президент нібито був готовий погодитися, але після розмови з Володимиром Путіним рішення змінилося.

Заступник голови комітету з закордонних справ Верховної Ради Олександр Мережко зазначив, що Росія традиційно використовує такі переговори, щоб підривати позиції України. Нинішня ситуація змушує Київ чекати на результати зустрічі Трампа та Путіна, перш ніж ухвалювати подальші кроки.

Аналітики стверджують, що навіть без фактичного постачання ракет Tomahawk виконують роль стримуючого фактора для РФ. Старший директор Rasmussen Global Гаррі Неделку наголосив, що згода Путіна на нову зустріч із Трампом може дати Україні паузу для відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених унаслідок ударів РФ.

Нардеп Мережко сумнівається, що Путін вестиме серйозні переговори у Будапешті і прогнозує повторну спробу обдурити американського президента. Водночас аналітики переконані, що Україна під час нового раунду переговорів буде у відносно сильнішій позиції, ніж раніше.

Як відомо, на зустрічі із президентом США Трампом 17 жовтня Зеленський заявив, що Україна готова укласти угоду зі США стосовно постачання ракет Tomahawk в обмін на дрони українського виробництва.

«Ми думаємо, що краще закінчити цю війну без Tomahawk, я думаю ми близько до цього», – заявив президент США.

Також президент Володимир Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні ракети Tomahawk.

Читайте також:

Теги: росія путін Володимир Зеленський Україна президент переговори Tomahawk

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У вересні Алла Пугачова дала перше велике інтерв'ю після початку повномасштабної війни
Російський чиновник заявив про «зв’язки» Алли Пугачової з британськими спецслужбами
16 жовтня, 12:37
В Україні офіційно зʼявився перший в історії військовий омбудсмен
В Україні офіційно зʼявився перший в історії військовий омбудсмен
16 жовтня, 10:51
Трамп зробив заяву щодо України
Дрони атакували нафтобазу у Феодосії, заяви Трампа: головне за ніч
13 жовтня, 05:54
Після вибухів на території «Башнафта-УНПЗ» туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підійнявся стовп чорного диму
Дрони атакували нафтопереробний завод в Башкортостані за 1400 км від України
11 жовтня, 13:19
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині
Чому Суми та Чернігів? Зеленський пояснив логіку останніх ударів ворога
9 жовтня, 10:20
Арестович запропонував спільний молебень із Путіним за загиблими
Арестович заявив, що готовий молитися разом із Путіним за російських загиблих
7 жовтня, 13:34
Російський диктатор Володимир Путін використовує операційну систему Windows XP на комп'ютерах
Пєсков розповів, чому Путіна немає у соцмережах
30 вересня, 01:55
Тигран Кеосаян був відомий своїми вкрай агресивними висловлюваннями проти України та активною підтримкою війни
Помер чоловік пропагандистки Симоньян
26 вересня, 14:29
Чому Кремль робить ставку на пропаганду?
Чому Росія інвестує у пропаганду замість фронту?
22 вересня, 18:20

Події в Україні

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Чому Трамп не захотів давати Україні Tomahawk: версія The New York Times
Чому Трамп не захотів давати Україні Tomahawk: версія The New York Times
В Україну сунуть заморозки та сильний вітер – синоптики попередили про небезпеку
В Україну сунуть заморозки та сильний вітер – синоптики попередили про небезпеку
Коли Росія зможе повністю захопити Україну: прогноз The Economist
Коли Росія зможе повністю захопити Україну: прогноз The Economist
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджено вокзал і вагони
Росія вдруге за день атакувала Суми: пошкоджено вокзал і вагони

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua