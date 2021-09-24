«Треба дати в око»: Милованов і Друзенко посперечались в прямому ефірі

Милованов звинуватив опонента в популізмі та ейджизмі, той теж не поліз за словом до кишені

Друзенко докорив Милованову за те, що той, позиціонуючи себе, як американський науковець, поводиться, «як серед папуасів»

Обговорення антиолігархічного закону спричинило бурхливу дискусію між радником керівника Офісу Президента, президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим та правником Геннадієм Друзенком, під час якої лунали погрози рукоприкладства. Скандал розгорівся у прямому ефірі ток-шоу «Право на владу» на 1+1.

Під час дискусії з Тимофієм Миловановим правник Геннадій Друзенко попросив ставитися до нього з повагою, зважаючи на його вік та наукові ступені. У відповідь радник голови ОПУ назвав таку пропозицію «ейджизмом«.

«Так я ж не говорю, що ви молокосос? Не говорю. Це не ейджизм», - заперечив йому Друзенко .

Водночас він докорив Милованову за те, що той, позиціонуючи себе, як американський науковець, поводиться, «як серед папуасів», і додав, що розуміє, чому колишній секретар РНБО Олександр Данилюк поставив йому синяк під оком.

«Треба дати в глаз, щоб ви замовчали? Так я дам, дуже просто», –запевнив співрозмовника Друзенко.

Після цього Геннадій Друзенко спробував проголосити монолог із риторичними запитаннями про те, коли нарешті пересічний українець і платник податків відчує поліпшення свого добробуту завдяки зниженням тарифів, але Тимофій Милованов не дав йому закінчити, перебивши його фразою: «Це знову популізм. Із серії «поки Ахмєтов не сидить...».

На цьому ведучій ток-шоу Наталії Мосійчук довелося припинити цю дискусію.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заяви, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів (відео).

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу» (229 голосів) та груп «Довіра» (15), «За майбутнє» (18) і «Голос» (11).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.