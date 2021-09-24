У «Слузі народу» дали своє визначення «олігархату»

У «Слузі народу» заявили, що олігархи нав'язують суспільству дефектні правила гри

Народний депутат фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заявив, що «олігархат – це не прізвища», а «система економічних відносин». Про це він сказав в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Олігархат – це не прізвища 15-20 людей в країні. Олігархат – це система економічних відносин, в якій ти є успішним, не якщо ти працюєш краще, не якщо ти є розумнішим. Ти є успішним, якщо ти є хитрішим, якщо в тебе є зв'язки, якщо ти використовуєш те, що не повинен використовувати у нормальному суспільстві, аби бути успішним. Це та верхівка айсбергу, яка сповіщає всьому суспільству правила гри, дефектні правила гри, які в нормальному, цивілізованому суспільстві, що розвивається, не повинні бути. Олігархат – це світоглядна річ», – наголосив депутат.

Гетманцев також пояснив, що внесення особи до створеного Реєстру олігархів не буде передбачати конкретної відповідальності.

«Занесення людини до Реєстру олігархів – це не захід притягнення до відповідальності, який має відбуватися за рішенням суду, а попередження. Це має робитись, щоб їхня діяльність стала прозорою, і щоби вони не могли підкилимно вирішувати свої питання», – сказав політик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон №5599, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заяви, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів (відео).

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу» (229 голосів) та груп «Довіра» (15), «За майбутнє» (18) і «Голос» (11).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.