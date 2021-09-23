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    Зеленський: Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу

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    Володимир Зеленський привітав схвалення Верховною Радою його&nbsp;законопроєкту про олігархів - Зеленський: Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу
    Володимир Зеленський привітав схвалення Верховною Радою його законопроєкту про олігархів
    фото з відкритих джерел

    Президент подякував народним депутатам за підтримку законопроєкту про олігархів

    Президент Володимир Зеленський привітав схвалення Верховною Радою його законопроєкту про олігархів. Про це глави держави написав у Twitter.

    Президент, зокрема, подякував народним депутатам за підтримку вищевказаного законопроєкту.

    «Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу на чиновників, політиків і медіа. Сьогодні ми зробили ще один крок до того, щоб його позбутися», – наголосив Зеленський.

    Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору».

    До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів (відео).

    Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

    Законопроект №5599 був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

    Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

    У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

    Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

    Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.

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    Теги: Верховна Рада олігархи закон політика Володимир Зеленський деолігархізація
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    Зеленський: Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу