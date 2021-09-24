У США конгресмени схвалили санкції проти ряду офіційних осіб Росії

У передбачуваний список санкцій потрапили олігархи, чиновники, силовики та представники кремлівських медіа

Палата представників Конгресу США в рамках оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який починається з 1 жовтня, прийняла законодавчу ініціативу, згідно з якою адміністрації Білого дому пропонується розглянути можливість введення обмежувальних заходів проти 35 росіян, серед яких також офіційні особи. Трансляцію вів телеканал C-SPAN.

У список потрапили прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, мер Москви Сергій Собянін і губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Крім того, в нього увійшли журналісти-пропагандисти: головний редактор RT Маргарита Симоньян, керівник Першого каналу Костянтин Ернст і журналіст ВГТРК Володимир Соловйов.

Також пропонується ввести санкції у відношенні Геннадія Тимченко, Романа Абрамовича, Олега Дерипаски і Алішера Усманова.

Схвалення бюджету Палатою представників не означає автоматичний вступ в силу всіх внесених ініціатив, так як версію проєкту оборонного бюджету повинні також розглянути в Сенаті Конгресу США.

Законопроект внесли відповідно до «акту Магнітського». Якщо його приймуть, список розгляне адміністрація президента США. Вона повинна буде обгрунтувати, чому стала чи не стала вводити санкції проти кожного, хто вказаний в документі. Таким же способом ввели заходи проти компаній, пов'язаних з «Північним потоком – 2».

Комітет також запропонував прийняти законопроєкти, які не дозволять використовувати Інтерпол для політичного переслідування.

Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

У відповідь прессекретар президента Росії заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.

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