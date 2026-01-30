Головна Країна Політика
Центральна виборча комісія зареєструвала нового нардепа

Центральна виборча комісія зареєструвала нового нардепа
Повноваження народного депутата він набуде з моменту складення присяги у Раді
Сергій Карабута був включений до виборчого списку «Слуги народу»

Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Карабуту народним депутатом. Він замінить у парламенті Олександра Кабанова, який помер 14 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

«Під час сьогоднішнього засідання комісія розглянула заяву і необхідні документи Сергія Карабути та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу». Сергій Карабута був включений до виборчого списку цієї партії під № 156», – йдеться у повідомленні.

Повноваження народного депутата Карабута набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді.

Що відомо про Сергія Карабуту?

Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю «менеджмент» та Міжрегіональну академію управління персоналом. У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ «Тропікана тевел». Окрім цього був керівником Київської філії ТОВ «Компанія мандри».

У 2019 році Карабута невдало балотувався до Верховної Ради девʼятого скликання від партії «Слуга народу» (№156 у списку), як безпартійний.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом.

Теги: ЦВК партія Слуга народу

