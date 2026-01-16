«Слуга» Загоруйко потрапила в курйозну ситуацію під час зустрічі з головою НАБУ

Депутатка грала в мобільну гру під час доповіді керівника Національного антикорупційного бюро

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Аліна Загоруйко потрапила в центр скандалу через неналежну поведінку під час засідання слідчої комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.Live».

Інцидент стався на першому засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань оборони, антикорупційної політики та прав людини в умовах воєнного стану. На відео помітно як парламентарка грала в мобільну гру замість того, щоб слухати доповідь керівника Національного антикорупційного бюро.

Нардепка-«слуга» Аліна Загоруйко на засіданні Тимчасової слідчої комісії за участі керівника НАБУ... грала в мобільну гру pic.twitter.com/Jfb4sweE7A — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 16, 2026

Як відомо, Загоруйко обіймає посаду голови підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії в складі комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Варто зазначити, що 22 липня 2025 року парламентарка підтримала законопроєкт №12414, яким запроваджувалась фактична ліквідація НАБУ і САП, перетворюючи їх на підконтрольні владі.

Нагадаємо, голова НАБУ Семен Кривонос повідомив, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також секретар РНБО Рустем Умєров наразі не фігурують у статусі підозрюваних у «справі Міндіча».

Кривонос зазначив, що в листопаді 2025 року обшуків у робочому кабінеті тодішнього очільника Офісу президента не проводили. Водночас, посилаючись на таємницю досудового розслідування, він утримався від коментарів щодо можливих подальших обшуків або інших слідчих дій стосовно Єрмака.