Головна Країна Політика
search button user button menu button

ЦВК знайшла спосіб для голосування військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЦВК знайшла спосіб для голосування військових
Виборча комісія пропонує удосконалити правове регулювання голосування військовослужбовців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дільнична виборча комісія забезпечить бійцям можливість проголосувати без відриву від служби

Центральна виборча комісія пропонує дозволити військовослужбовцям голосувати за місцем перебування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

ЦВК збирається врегулювати порядок включення до списків виборців військовослужбовців, які виконують завдання у місцях тимчасового перебування підрозділів, за поданням командирів у день голосування.

«Передбачається можливість організації голосування за місцем перебування для військовослужбовців, які включені до списку виборців спеціальної виборчої дільниці, але в день виборів виконують службові завдання і не мають змоги прибути до приміщення для голосування. За умови дотримання безпекових вимог дільнична виборча комісія забезпечує таким військовослужбовцям реалізацію права голосу без відриву від виконання ними службових обов’язків із дотриманням принципів таємності та законності виборчого процесу», – вказано в заяві.

Крім того, виборча комісія пропонує удосконалити правове регулювання голосування військовослужбовців, які несуть службу в добовому наряді або перебувають на чергуванні, та інші суміжні питання.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія пропонує запровадити обов’язкову вимогу для кандидатів на пост президента та в народні депутати. Вони мають подати заяву, у якій буде вказано, чи має кандидат зв’язки з РФ або іншою державою, що може загрожувати територіальній цілісності та суверенітету України.

До слова, Центральна виборча комісія прийняла постанову про окремі питання створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Всеукраїнський референдум» як компонента єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори».

Читайте також:

Теги: ЦВК вибори військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники Черкащини у Раді. Хто заряджає, а хто розряджає країну?
Черкащино, кого ти обрала? Чим відзначилися нардепи Шевченкового краю за шість років спецпроєкт
18 грудня, 2025, 14:10
Більшість знайдених справ про нові злочини військових РФ – побутові конфлікти, у половині яких згадані алкоголь та наркотики
Убивства, катування, ДТП. Як у Росії працює схема «війна проти України замість в'язниці»
6 сiчня, 15:30
ФСБ розраховувалося криптовалютою із мобілізованим в'язнем
Пішов з тюрми до ЗСУ і зрадив. Суд ухвалив вирок штурмовику, який злив ФСБ геолокацію військових і підпалив авто
17 грудня, 2025, 12:52
Воїн захищав Батьківщину з квітня 2024 року
Захищав Україну разом із п'ятьма братами. Згадаймо Олександра Шнайдера
19 грудня, 2025, 09:00
Вперше на фронті українські воїни ліквідували всюдихід
На підступах до Покровська ЗСУ вперше знищили новий російський «Улан-2»
26 грудня, 2025, 10:22
Зловмисник отримав від куратора детальні відеоінструкції, як саме вчиняти підпал та як фіксувати це на відео для звіту
У Чернігові чоловік за $500 погодився працювати на Росію
20 грудня, 2025, 21:15
За словами премʼєрки, питання покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби буде опрацьовуватися комплексно
Запровадження щорічної прогресивної винагороди для військових. Свириденко зробила заяву
2 сiчня, 06:16
Міністр оборони Британії ухилився від відповіді щодо чисельності військ для України
Міністр оборони Британії відмовився сказати, скільки військових надійде в Україну
Сьогодні, 11:20
Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння
Тривають запеклі бої. Сили оборони Півдня повідомили про ситуацію в Гуляйполі
28 грудня, 2025, 17:58

Політика

Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
Чи можливо провести демократичні вибори під час війни? Розʼяснення конституціоналістів
Кабмін звільнив очільника Держгеонадр
Кабмін звільнив очільника Держгеонадр
Скільки потрібно часу для організації президентських виборів? ЦВК дала пояснення
Скільки потрібно часу для організації президентських виборів? ЦВК дала пояснення
ЦВК знайшла спосіб для голосування військових
ЦВК знайшла спосіб для голосування військових
ЦВК пропонує встановити фільтри для кандидатів у президенти та нардепи: деталі
ЦВК пропонує встановити фільтри для кандидатів у президенти та нардепи: деталі
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua