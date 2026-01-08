ЦВК знайшла спосіб для голосування військових

Дільнична виборча комісія забезпечить бійцям можливість проголосувати без відриву від служби

Центральна виборча комісія пропонує дозволити військовослужбовцям голосувати за місцем перебування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

ЦВК збирається врегулювати порядок включення до списків виборців військовослужбовців, які виконують завдання у місцях тимчасового перебування підрозділів, за поданням командирів у день голосування.

«Передбачається можливість організації голосування за місцем перебування для військовослужбовців, які включені до списку виборців спеціальної виборчої дільниці, але в день виборів виконують службові завдання і не мають змоги прибути до приміщення для голосування. За умови дотримання безпекових вимог дільнична виборча комісія забезпечує таким військовослужбовцям реалізацію права голосу без відриву від виконання ними службових обов’язків із дотриманням принципів таємності та законності виборчого процесу», – вказано в заяві.

Крім того, виборча комісія пропонує удосконалити правове регулювання голосування військовослужбовців, які несуть службу в добовому наряді або перебувають на чергуванні, та інші суміжні питання.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія пропонує запровадити обов’язкову вимогу для кандидатів на пост президента та в народні депутати. Вони мають подати заяву, у якій буде вказано, чи має кандидат зв’язки з РФ або іншою державою, що може загрожувати територіальній цілісності та суверенітету України.

До слова, Центральна виборча комісія прийняла постанову про окремі питання створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Всеукраїнський референдум» як компонента єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори».