ЦВК визнала Сергія Карабуту народним депутатом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЦВК визнала Сергія Карабуту народним депутатом
У 2019 році політик невдало балотувався до Верховної Ради
колаж: glavcom.ua

Карабута замінить «слугу» Олександра Кабанова, який нещодавно помер

Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом. Він має замінити у парламенті Олександра Кабанова, який помер 14 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Комісія повідомила, що отримала від Верховної Ради документ щодо дострокового припинення депутатських повноважень Кабанова через смерть. Останній обирався до парламенту в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Слуга народу».

«ЦВК розглянула документ та визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до списку партії «Слуга народу» під № 156, обраним народним депутатом України на вказаних виборах», – йдеться в повідомленні.

Впродовж двадцяти днів Сергій Карабута має подати до комісії відповідні документи.

Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю «менеджмент» та Міжрегіональну академію управління персоналом. У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ «Тропікана тевел». Окрім цього був керівником Київської філії ТОВ «Компанія мандри».

У 2019 році Карабута невдало балотувався до Верховної Ради девʼятого скликання від партії «Слуга народу» (№156 у списку), як безпартійний.

Як відомо, 14 січня стало відомо про смерть народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Кабанова. Політик, який був відомий також як сценарист студії «Квартал 95», пішов із життя у віці 52 років.

До слова, Роман Кравець, якого Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії «Слуга народу», відмовився від мандата. Кравець зазначив, що своїм місцем поступається за списком «найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства».

