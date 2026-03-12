В Україні з'явиться День румунської мови: дата

Зеленський наголосив, що в Румунії є День української мови

Президент ухвалив рішення для розвитку гуманітарної та культурної співпраці між Україною і Румунією

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №235/2026 глави держави.

«З метою розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співробітництва в українсько-румунських відносинах, заохочуючи міжкультурний діалог зі збереження і розвитку мовної та культурної самобутності громадян України, постановляю установити в Україні День румунської мови, який відзначати щороку 31 серпня», – йдеться в указі.

Президент під час спільної пресконференції з главою Румунії Нікушором Даном зауважив, що підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. За його словами, нову дату відзначатимуть щороку 31 серпня. Це рішення ухвалили для розвитку гуманітарної та культурної співпраці між Україною і Румунією.

Зеленський також нагадав, що в Румунії вже є День української мови – його відзначають 9 листопада.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів. Серед них: спільна декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією; рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі та спільна заява між Україною та Румунією щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста. Візит українського президента передбачає зустрічі з премʼєр-міністром Іліє Боложаном. Крім того, глава держави відвідає центр з підготовки пілотів F-16.