Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП: як згадують політика колеги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП: як згадують політика колеги
Орест Саламаха був народним депутатом від партії «Слуга народу», працював у Комітеті з питань бюджету
фото з відкритих джерел

Руслан Стефанчук: «Це болюча і несподівана втрата для рідних, колег і всієї парламентської спільноти»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха загинув у дорожньо-транспортній пригоді на Львівщині, після чого колеги та однопартійці почали публікувати слова співчуття і спогади про нього у соціальних мережах, повідомляє «Главком».

Пам’ять про загиблого нардепа вшанував очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП: як згадують політика колеги фото 1

«У результаті ДТП загинув наш колега, батько трьох дітей Орест Саламаха. Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста. Щирі співчуття родині. Розділяємо біль і сум від цієї передчасної втрати», – написав Арахамія.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також висловив співчуття родині та близьким загиблого.

Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП: як згадують політика колеги фото 2

«Це болюча і несподівана втрата для рідних, колег і всієї парламентської спільноти. Орест Саламаха був молодим політиком, який представляв свою громаду у Верховній Раді України та працював в інтересах держави. Світла пам’ять», – зазначив Стефанчук.

Народний депутат Євген Петруняк написав, що Саламаха був для нього не лише колегою, а й близьким другом.

Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП: як згадують політика колеги фото 3

«Він був дуже порядним, веселим, життєлюбним, патріотом, справжнім другом. Друже, ти назавжди залишишся в нашій памʼяті», – написав Петруняк.

Слова співчуття висловила також народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька. Вона назвала загибель Саламахи трагедією та розкритикувала реакцію частини користувачів у соцмережах.

Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП: як згадують політика колеги фото 4

П’ятий президент України Петро Порошенко теж висловив співчуття родині, близьким і колегам народного депутата Ореста Саламахи.

Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП: як згадують політика колеги фото 5

Виконуючий обов'язки голови Львівської обласної ради Юрій Холод пригадав, яким був Орест Саламаха.

Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП: як згадують політика колеги фото 6

«Орест був відкритим і спраглим життя. Батьком чудових дітей. Народним депутатом від «Слуги Народу». Світла вічна пам’ять тобі, друже. Щирі співчуття родині й близьким», – написав Юрій Холод.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також опублікував допис в пам'ять про Ореста Саламаху.

Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП: як згадують політика колеги фото 7

Орест Саламаха загинув у ДТП в селі Сокільники на Львівщині. За інформацією Львівської міської ради, нардеп керував квадроциклом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним автобусом. Після аварії його госпіталізували, однак о 20:00 лікарі констатували смерть. Колеги по парламенту назвали загибель Саламахи великою втратою та висловили співчуття родині.

партія Слуга народу смерть ДТП

