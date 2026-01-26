Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП: як згадують політика колеги

Орест Саламаха був народним депутатом від партії «Слуга народу», працював у Комітеті з питань бюджету

Руслан Стефанчук: «Це болюча і несподівана втрата для рідних, колег і всієї парламентської спільноти»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха загинув у дорожньо-транспортній пригоді на Львівщині, після чого колеги та однопартійці почали публікувати слова співчуття і спогади про нього у соціальних мережах, повідомляє «Главком».

Пам’ять про загиблого нардепа вшанував очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«У результаті ДТП загинув наш колега, батько трьох дітей Орест Саламаха. Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста. Щирі співчуття родині. Розділяємо біль і сум від цієї передчасної втрати», – написав Арахамія.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також висловив співчуття родині та близьким загиблого.

«Це болюча і несподівана втрата для рідних, колег і всієї парламентської спільноти. Орест Саламаха був молодим політиком, який представляв свою громаду у Верховній Раді України та працював в інтересах держави. Світла пам’ять», – зазначив Стефанчук.

Народний депутат Євген Петруняк написав, що Саламаха був для нього не лише колегою, а й близьким другом.

«Він був дуже порядним, веселим, життєлюбним, патріотом, справжнім другом. Друже, ти назавжди залишишся в нашій памʼяті», – написав Петруняк.

Слова співчуття висловила також народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька. Вона назвала загибель Саламахи трагедією та розкритикувала реакцію частини користувачів у соцмережах.

П’ятий президент України Петро Порошенко теж висловив співчуття родині, близьким і колегам народного депутата Ореста Саламахи.

Виконуючий обов'язки голови Львівської обласної ради Юрій Холод пригадав, яким був Орест Саламаха.

«Орест був відкритим і спраглим життя. Батьком чудових дітей. Народним депутатом від «Слуги Народу». Світла вічна пам’ять тобі, друже. Щирі співчуття родині й близьким», – написав Юрій Холод.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також опублікував допис в пам'ять про Ореста Саламаху.

Орест Саламаха загинув у ДТП в селі Сокільники на Львівщині. За інформацією Львівської міської ради, нардеп керував квадроциклом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним автобусом. Після аварії його госпіталізували, однак о 20:00 лікарі констатували смерть. Колеги по парламенту назвали загибель Саламахи великою втратою та висловили співчуття родині.