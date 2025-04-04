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У Брюсселі назвали дату наступної зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У Брюсселі назвали дату наступної зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС
Під час зустрічі головуватиме Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України, а делегацію ЄС очолить Кая Каллас
фото ілюстративне

Під час зустрічі сторони обговорять виконання Угоди про асоціацію з початку російсько-загарбницької війни

9 квітня 2025 року в Брюсселі відбудеться десяте засідання Ради асоціації Україна-ЄС, на якому обговорюватимуться політичні питання та двосторонні відносини. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Європейську раду.

«Десята зустріч Ради асоціації ЄС-Україна відбудеться у Брюсселі 9 квітня 2025 року. Вона буде присвячена обговоренню політичних справ та двосторонніх відносин. В ході закритого засідання представники ЄС й України обміняються думками щодо ситуації, що склалася внаслідок російської агресивної війни, зосереджуючи увагу на військовій, економічній та гуманітарній ситуації на місцях, а також на відповіді на російську війну. Потім вони торкнуться ширших глобальних й регіональних проблем», – зазначають у Європейській раді.

У рамках обговорення двосторонніх відносин Євросоюз і Україна будуть розглядати, зокрема, імплементацію Угоди про асоціацію ЄС – Україна у період з початку російської агресії, питання відновлення та реформ у нашій державі, а також фінансову підтримку з боку ЄС.

 «Під час зустрічі головуватиме Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України, а делегацію ЄС очолить Кая Каллас, висока представниця Європейського Союзу із зовнішніх відносин та політики безпеки», – зазначають у документі.

Нагадаємо, У найближчі тижні або місяці є шанси змусити росіян припинити вогонь. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі президента з керівниками територіальних громад Чернігівської області йшлося про зусилля України для встановлення справедливого та стійкого миру й отримання надійних гарантій безпеки.

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Теги: Брюссель Україна

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