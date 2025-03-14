Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Сміттєва люстрація» та труна біля російського консульства. Чим запам’ятався Дем'ян Ганул

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Сміттєва люстрація» та труна біля російського консульства. Чим запам’ятався Дем'ян Ганул
Дем'ян Ганул був учасником Революції Гідності та подій 2 травня 2014 року в Одесі
фото з відкритих джерел

Активіст був організатором і учасником численних патріотичних акцій

Сьогодні, 14 березня, в центрі Одеси сталася стрілянина, внаслідок якої був убитий громадський активіст та волонтер Дем'ян Ганул. Це був вже не перший напад  на нього. «Главком» нагадує, чим запам’ятався Дем’ян Ганул і що наразі відомо про його вбивство.

Дем'ян Ганул – громадський діяч, блогер, зоо- та екозахисник. Він народився 6 жовтня 1993 року в селі Новоселиця Кіровоградської області. Його батько, Вадим Ганул – ветеран АТО, з перших днів повномасштабного вторгнення служив в обороні Києва. У 2014 році Дем’ян Ганул здобув диплом бакалавра за спеціальністю «вчитель історії».

Дем’ян Ганул був учасником Революції Гідності та подій 2 травня 2014 року в Одесі, коли українські активісти протистояли проросійським силам. У 2014-2016 роках він входив до  одеського осередку «Правого сектору». Потім – заснував громадську організацію «Вуличний фронт», яку визначав як «ініціативу українських націоналістів Одеси, які об'єдналися з метою наведення порядку в рідному місті». 

Дем’ян Ганул також був організатором і учасником численних патріотичних акцій. Наприклад, 4 листопада 2021 року, коли в Росії відзначається так званий «день народної єдності», Ганул приніс під будівлю консульства РФ у Одесі труну з написами «Груз 200» та «Росіяни їдуть додому». 

«Сміттєва люстрація» та труна біля російського консульства. Чим запам’ятався Дем'ян Ганул фото 1
Facebook/Дем'ян Ганул

На рахунку Ганула – і «Сміттєва люстрація» 2014 року, коли у Одесі було закинуто у сміттєвий бак одного з ватажків нині забороненого «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича. 

«Сміттєва люстрація» та труна біля російського консульства. Чим запам’ятався Дем'ян Ганул фото 2
Скриншот/Youtube

Ще Дем'ян Ганул не раз ставав ініціатором демонтажу меморіальних дошок та пам'ятників комуністичним і радянським діячам.

Варто згадати і його діяльність як зоозахисника. У 2021 році Ганул та його соратники облили червоною фарбою фасад одеського тату-салону. Заклад належав до мережі, яка потрапила у скандал, пов'язаний з пропагандою жорстокого поводження з тваринами. 

«Сміттєва люстрація» та труна біля російського консульства. Чим запам’ятався Дем'ян Ганул фото 3
Facebook/Дем'ян Ганул

На Дем’яна Ганула було здійснено вже декілька нападів. У 2020 році його автівка була обстріляна поблизу села Визирка, у 2023-му – на Ганула в Одесі напали невідомі у військовій формі.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Наразі відомо, що поліція ідентифікувала особу та встановлює місцеперебування чоловіка, причетного до скоєння вбивства Дем'яна Ганула.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв розслідування вбивства Ганула під особистий контроль.  

Читайте також:

Теги: вбивство Одеса Україна стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

10 березня – День Державного Гімну України
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня, 00:10
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та проблем якості життя
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
22 лютого, 07:00
РФ щодня здійснює точкові удари по енергетичних об’єктах, а також створює загрозу ядерної катастрофи, атакуючи критично важливі об’єкти біля АЕС
Галущенко повідомив, скільки масованих атак по енергетиці за три роки здійснила РФ
24 лютого, 16:58
Значущою подією під час війни Буданов називає бої в Ірпені
Буданов повідомив, що завадило Росії взяти «Київ за три дні»
24 лютого, 22:08
У Києві знайшли тіло загиблого чоловіка на трамвайній колії
У Пущі-Водиці на трамвайних коліях виявлено тіло закривавленого чоловіка
28 лютого, 16:00
«Франція пропонує Україні розвідувальні дані», – заявив Лекорню
Зупинка обміну розвідданими США з Україною. Франція знайшла вихід
6 березня, 11:39
Маршрут «На гору Маковиця» у Яремче. Артем Щербина вважає, що Україна стане туристичним хабом після війни
Що може «вистрелити» після війни? Експерт пояснив, у що варто інвестувати
8 березня, 06:00
Польський політик побажав сторонам успіху в переговорах
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
11 березня, 12:44
Марко Рубіо зауважив, що якщо Росія погодиться на перемир'я, то треба буде узгодити, кому обидві сторони довірять контроль за припинення вогню
Рубіо пояснив, як США контролюватимуть дотримання перемир'я в Україні
12 березня, 19:16

Події в Україні

«Сміттєва люстрація» та труна біля російського консульства. Чим запам’ятався Дем'ян Ганул
«Сміттєва люстрація» та труна біля російського консульства. Чим запам’ятався Дем'ян Ганул
Зеленський відзначив воїнів державними нагодами
Зеленський відзначив воїнів державними нагодами
Чотири області частково знеструмлено через негоду
Чотири області частково знеструмлено через негоду
Втрати ворога станом на 14 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
79K
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
36K
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
16K
США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу
13K
Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг

Новини

Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Сьогодні, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Сьогодні, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
12 березня, 23:44

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua