«Сміттєва люстрація» та труна біля російського консульства. Чим запам’ятався Дем'ян Ганул

Дем'ян Ганул був учасником Революції Гідності та подій 2 травня 2014 року в Одесі

Активіст був організатором і учасником численних патріотичних акцій

Сьогодні, 14 березня, в центрі Одеси сталася стрілянина, внаслідок якої був убитий громадський активіст та волонтер Дем'ян Ганул. Це був вже не перший напад на нього. «Главком» нагадує, чим запам’ятався Дем’ян Ганул і що наразі відомо про його вбивство.

Дем'ян Ганул – громадський діяч, блогер, зоо- та екозахисник. Він народився 6 жовтня 1993 року в селі Новоселиця Кіровоградської області. Його батько, Вадим Ганул – ветеран АТО, з перших днів повномасштабного вторгнення служив в обороні Києва. У 2014 році Дем’ян Ганул здобув диплом бакалавра за спеціальністю «вчитель історії».

Дем’ян Ганул був учасником Революції Гідності та подій 2 травня 2014 року в Одесі, коли українські активісти протистояли проросійським силам. У 2014-2016 роках він входив до одеського осередку «Правого сектору». Потім – заснував громадську організацію «Вуличний фронт», яку визначав як «ініціативу українських націоналістів Одеси, які об'єдналися з метою наведення порядку в рідному місті».

Дем’ян Ганул також був організатором і учасником численних патріотичних акцій. Наприклад, 4 листопада 2021 року, коли в Росії відзначається так званий «день народної єдності», Ганул приніс під будівлю консульства РФ у Одесі труну з написами «Груз 200» та «Росіяни їдуть додому».

Facebook/Дем'ян Ганул

На рахунку Ганула – і «Сміттєва люстрація» 2014 року, коли у Одесі було закинуто у сміттєвий бак одного з ватажків нині забороненого «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича.

Ще Дем'ян Ганул не раз ставав ініціатором демонтажу меморіальних дошок та пам'ятників комуністичним і радянським діячам.

Варто згадати і його діяльність як зоозахисника. У 2021 році Ганул та його соратники облили червоною фарбою фасад одеського тату-салону. Заклад належав до мережі, яка потрапила у скандал, пов'язаний з пропагандою жорстокого поводження з тваринами.

Facebook/Дем'ян Ганул

На Дем’яна Ганула було здійснено вже декілька нападів. У 2020 році його автівка була обстріляна поблизу села Визирка, у 2023-му – на Ганула в Одесі напали невідомі у військовій формі.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Наразі відомо, що поліція ідентифікувала особу та встановлює місцеперебування чоловіка, причетного до скоєння вбивства Дем'яна Ганула.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв розслідування вбивства Ганула під особистий контроль.