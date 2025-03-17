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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Гра Путіна щодо 30-денного перемир’я

glavcom.ua
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«Дуже важливо, що не лише в Європі, але й в США почали говорити, що Путін маніпулює Трампом»
фото: АР

Путін страшенно хоче продовжувати війну, але боїтья Трампа і не може забути слова Такера Карлсона

Дуже схоже, що Путін досі не прийняв остаточного рішення. Він, з однієї сторони боїться Трампа, а з іншої – він дуже хоче продовження війни.

• 1 •

Після Джиди у Путіна вибито його головний переговорний козир: він вважав, що зможе зірвати переговори руками України. І після подій в Овальному кабінеті, судячи з усього, росіяни вважали, що другого шансу Україна не отримає. Але тут вони прорахувалися.

• 2 •

Окремо, варто звернути увагу на те, що Джида також вибиває головний комунікаційний наратив росіян. З листопада 2023 року вони по всьому світу протягували наступний посил: миролюбна Росія хоче миру, а злобна маріонеткова Україна, якою маніпулює Захід, хоче продовження війни. Зараз цей аргумент не працює. А нового наративу росіяни так і не змогли знайти. Як мінімум, поки що.

• 3 •

Дуже важливо, що не лише в Європі, але й в США почали говорити, що Путін маніпулює Трампом. А Ліндсі Грем навіть зробив спеціальну заяву, що Путін пожаліє, якщо справді вирішив маніпулювати Трампом. Апеляції до Конституції Росії про, так звані, нові регіони тут не працюють. Зрештою вони не сильно працюють і на пасивну більшість росіян (від 60 до 70% росіян вважатимуть перемогою те, що українців вибито з Курщини).

• 4 •

В найближчому оточенні Путіна, наскільки я це розумію, утворено пул суперяструбів, які ратують за продовження війни і за те, щоб зараз не йти на перемир’я. Їхній головний аргумент – потрібно не дати Трампу зробити бліц-криг. Окрім того, вони вважають, що для США все одно головним ворогом залишиться Китай, а тому Вашингтон змушений буде йти на переговори з РФ, навіть, якщо зараз послати Вашингтон. Також, ці люди вважають, що Китай і США не зможуть подружитися за спиною Москви через те, що їхні протиріччя носять не ситуативний, а екзистенційний характер. Більше того, вони вважають, що у них в кишені є ще один козир – божевілля КНДР, яке може розіграти Росія.

• 5 •

Хто ці суперяструби? Керівник Ростєху Чемезов, помічники Путіна Ушаков (відповідальний за зовнішню політику) та Патрушев (попри втрату статусу головного по силовикам, залишився впливовим гравцем), заступник глави адміністрації Путіна Кірієнко (курує Росатом і контролює всю внутрішню політику) та брати Ковальчуки (відповідають за  різні речі, серед яких геронтологічні розробки по продовженню життя). Все інше оточення Путіна зайняло мовчазну вичікувальну позицію.

• 6 •

Я завжди вважав і зараз залишаюся при думці, що Китай захоче грати в мирні історії на наступному переговорному витку. Їхня ціль - добитися того,  щоб без них утворилася патова ситуація і їх попросили вплинути на ситуацію (в тому числі і на КНДР). З цієї точки зору, свідомо чи несвідомо, російські  суперяструби працюють в тому числі і на план КНР.

• 7 •

Повертаючись до Росії, варто звернути увагу на те, що вихід із переговорів зараз, означатиме реальне посилення санкцій і звуження російського експорту нафти на 10-15% по року. Це матиме катастрофічні наслідки, але не в 2025, а в 2026-27 роках, якщо не вдасться наново домовитися. З політичної точки зору, це також означатиме звуження функціоналу Путіна, як абсолютистського лідера і повернення до стану 2022 року, коли Путін на деякий час перетворився на «колективного Путіна».  Але цього разу, він має всі шанси не повернутися в стан абсолютистського володаря.

• 8 •

Також варто звернути увагу, що  росіяни запускають ряд інформаційних атак (нагадаю, що їхня проблема – втрата аврасолькового наративу про миролюбну Росію). При чому вони грають на кількох шахових дошках (в різних частинах світу) одночасно. Які це атаки?

  • Зеленський має піти з посади. Не буде Зеленського, відразу наступить мир;
  • продаж повітря по вирішенню ядерної програми Ірану і умиротворенню КНДР.
  • погрози третьою світовою (ядерна війна плюс Орєшнік в Білорусі);
  • спроби «підкупити» американців багатомільярдною угодою з РФ, яка вже була запропонована в Ер-Ріяді;
  • спроби качати різні дражливі теми в Україні.

Підсумовуючи, варто ще раз наголосити: рішення особисто Путіним не прийняте. Повторюся, він боїться Трампа. І він розуміє, що в разі відмови від угод, він входить в новий виток внутрішньої боротьби всередині РФ. І, що найголовніше, він не може забути про слова Такера Карлсона, який сповістив, що в часи Байдена розроблявся план по фізичному усуненню Путіна. І він це не зміг сприйняти інакше ніж погрозу. Але при цьому, він страшенно хоче продовжити війну, бо жодної із своїх цілей він не досягнув. І досягнути не зможе.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: перемир'я США переговори Україна путін Китай війна росія

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