«Весь український фронт зазнає краху». Маск зробив чергову заяву про відключення Starlink

Маск заявив, що йому «набридла багаторічна бійня у глухому протистоянні, яку Україна неминуче програє»

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що весь український фронт завалиться, якщо він відключить свої системи Starlink. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на сторінку Маска у соцмережі Х.

«Я буквально викликав Путіна на поєдинок через Україну, а моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня передова лінія впала б, якби я її відключив», – йдеться в повідомленні.

Маск зазначив, що йому «набридла багаторічна бійня у глухому протистоянні, яку Україна неминуче програє».

«Будь-хто, хто справді дбає, справді думає і справді розуміє, хоче, щоб ця м'ясорубка зупинилася», – додав він.

Нагадаємо, раніше агенція Reuters з посиланням на власні джерела повідомляла, що американська сторона, у контексті тиску на Україну, порушила питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска. У самій компанії заявляли, що є «повністю відданими» щодо надання послуг Україні.

Міністра оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна знайде альтернативу в разі відключення Starlink.

А нещодавно стало відомо, що французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat веде перемовини з європейськими урядами щодо надання супутникового зв'язку в Україні замість Starlink.

Eutelsat (який є власником системи OneWeb) заявив, що має обладнання, яке може бути «швидко розгорнуте в Україні для підключення найважливіших місій та інфраструктури».

Польський міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський заявив, що якщо американський мільярдер Ілон Маск вирішить відключити доступ до мережі Starlink для України, це спровокує «велику міжнародну кризу».