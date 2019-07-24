У Держдепі США назвали позачергові вибори до Верховної Ради історичними



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Держдеп США

У Держдепі наголосили, що «Сполучені Штати продовжують свою непохитну підтримку України в умовах російської агресії»

У Державному департаменті США привітали український народ з «мирними та історичними парламентськими виборами», які дали чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів.

Про це йдеться у заяві, яку поширив Держдеп.

«Ми вітаємо український народ з мирними та історичними парламентськими виборами цього тижня, які дали чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів», - йдеться у заяві.

У Держдепі також привітали попередній висновок ОБСЄ, що вибори відбувалися з загальною повагою до основних прав і свобод.

«Ми сподіваємося на остаточні рекомендації ОБСЄ щодо вдосконалення виборчої практики та заохочення їх реалізації. Ми працюватимемо з новим українським урядом і українським народом, оскільки вони просуваються до реформ, важливих для успіху України», - зазначено у заяві.

Крім того, у Держдепі наголосили, що «Сполучені Штати продовжують свою непохитну підтримку України в умовах російської агресії».

«Ми продовжуємо підтримувати народ України, оскільки він будує сильну, успішну, демократичну країну, безпечну в межах її міжнародно визнаних кордонів», - зазначено у заяві.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Раніше у Світовому конгресі українців підтвердили демократичність парламентських виборів.

Як відомо, станом на 24 липня ЦВК завершує підрахунок голосів: опрацьовано майже 99% протоколів.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.

У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.