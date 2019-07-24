  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Держдепі США назвали позачергові вибори до Верховної Ради історичними

    • Розсилка
    Держдеп США - У Держдепі США назвали позачергові вибори до Верховної Ради історичними
    Держдеп США

    У Держдепі наголосили, що «Сполучені Штати продовжують свою непохитну підтримку України в умовах російської агресії»

    У Державному департаменті США привітали український народ з «мирними та історичними парламентськими виборами», які дали чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів.

    Про це йдеться у заяві, яку поширив Держдеп.

    «Ми вітаємо український народ з мирними та історичними парламентськими виборами цього тижня, які дали чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів», - йдеться у заяві.

    У Держдепі також привітали попередній висновок ОБСЄ, що вибори відбувалися з загальною повагою до основних прав і свобод.

    «Ми сподіваємося на остаточні рекомендації ОБСЄ щодо вдосконалення виборчої практики та заохочення їх реалізації. Ми працюватимемо з новим українським урядом і українським народом, оскільки вони просуваються до реформ, важливих для успіху України», - зазначено у заяві.

    Крім того, у Держдепі наголосили, що «Сполучені Штати продовжують свою непохитну підтримку України в умовах російської агресії».

    «Ми продовжуємо підтримувати народ України, оскільки він будує сильну, успішну, демократичну країну, безпечну в межах її міжнародно визнаних кордонів», - зазначено у заяві.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Раніше у Світовому конгресі українців підтвердили демократичність парламентських виборів.

    Як відомо, станом на 24 липня ЦВК завершує підрахунок голосів: опрацьовано майже 99% протоколів.

    ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.

    У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.

    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада США вибори політика Держдепартамент США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ