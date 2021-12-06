У Харкові «слугу народу» не пускали до Зеленського (фото, відео)

Народний депутат із Харківщини чомусь не потрапив до списків осіб з офіційної делегації

У Харкові представники Управління державної охорони не пускали народного депутата Павла Сушка на захід за участю президента Зеленського. У нардепа охоронці перевіряли документи щонайменше сім хвилин.

Як передає Depo.Харків, Сушко підійшов до місця пропуску, однак при собі не мав посвідчення народного депутата України.

Паспорт у Сушка також був тільки в додатку «Дія». Представники УДО не впізнали нардепа та вимагали від нього показати посвідчення. На це Сушко сказав, що забув документ.

Після цього він подзвонив начальнику УДО, який керує пропускним режимом. Тільки після особистого дзвінка нардеп-«слуга» зміг пройти кордон.

Нагадаємо, Зеленський у День Збройних сил України прибув на схід. Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об’єднаних сил і привітав військових з Днем Збройних сил України. Потім Зеленський вирушив на Харківщину.