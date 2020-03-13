Влада Києва доручила забезпечити стратегічні запаси продуктів
Заступник глави Київської міської держадміністрації запевнив, що продуктів у місті вдостальМіська влада Києва доручила керівникам торговельних мереж, головам районних держадміністрацій та керівникам ринків «планувати та забезпечити» стратегічні запаси продуктів на два тижні.
Про це повідомив заступник глави Київської міської держадміністрації Володимир Слончак на своїй сторінці у Facebook.
Йдеться зокрема про запаси хліба, м'яса, цукру, солі, борошна, чаю, кави, сухого молока, олії соняшникової, масла вершкового, гречки, рису, макаронних виробів, консервів тривалого зберігання, тощо.
Водночас Слончак запевнив, що продуктів у місті вдосталь.
«Сьогодні особисто зранку пройшовся магазинами в центрі, щоб пересвідчитися, що продуктів вдосталь. Черг не має, усе спокійно», — розповів він.
«А якщо ви не змогли купити улюблені ваші продукти в найближчому супермаркеті, ви можете знайти їх на ярмарках (анонс розміщено на сайті КМДА)», — додав чиновник.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин. Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан. За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19. 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області. Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей. У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан. У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні. Читайте також:
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.
Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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