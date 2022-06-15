Хто буде першим у черзі за російськими активами

Держава має стати єдиним регулятором, що домагається компенсації від РФ

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Геополитическое банкротство РФ привело к тому, что история назначила Запад арбитражным управляющим в отношении российских активов.

Большую их часть заморозят до прихода к власти в Москве вменяемых политических элит вместо эпохи «исторических реконструкций» в стиле «можем повторить» с десятками тысяч жертв.

Как показывает опыт Ирана, жертвы политического режима мало что получают от Запада: заблокированные активы центрального банка страны используют для торгов по «новой иранской сделке».

Также делали и в рамках «старой сделки» с действующей властью.

Но беспрецедентность войны РФ против Украины оставляет шанс на то, что часть российских активов будет использована для компенсации убытков нашей страны.

Украинский миллиардер, которого зовут олигархом, Ринат Ахметов уже заявил, что планирует подать иски против РФ и взыскать до 20 млрд. дол. за потерянные активы.

А теперь вопрос: у кого больше шансов что-либо получить в международных судах за счет заблокированных активов РФ – у Ахметова и его юристов или у жителя Мариуполя, потерявшего квартиру в хрущевке.

Вопрос риторический.

На мой взгляд, в Украине нужно принять специальный закон, согласно которому наш Минюст становится единственным уполномоченным от лица населения и бизнеса вести работу по взысканию компенсаций за счет активов РФ.

То есть Минюст собирает заявки на компенсацию внутри страны (бизнес, население) и подает в международные суды коллективный иск.

А затем, по мере наложения взыскания на активы РФ, выплачивает полученную компенсацию согласно строгой очередности: сперва компенсацию получает население, затем малый и средний бизнес, затем государство, а уже в последнюю очередь – олигархи и их ФПГ.

Что-то наподобие очередности при удовлетворении требований кредиторов при процедуре банкротства.

Мы уже имеем опыт, когда 3 млрд. дол., полученных Нафтогазом от Газпрома по иску в Стокгольмском арбитраже ушли неизвестно куда, включая выплату безумных бонусов топам госкомпании.

Мне не жалко если Ахметов получит за счет активов РФ 20 млрд. дол.

Может он даже построит за них новый, современный меткомбинат, а не купит особняк на юге Франции или самую дорогую квартиру в Лондоне.

Но сейчас мы не можем позволить себе принцип студенческого общежития: «кто раньше встал – того и тапки».

В вопросе взыскания ущерба с РФ должна быть системная государственная политика с одним истцом и четким распределением компенсации между пострадавшими, исходя из социального принципа, а не по ранжиру крутости юристов.

Возможно, это дележ шкуры «не убитого медведя», но олигархи зря времени не теряют, так почему Минюст должен терять?

Джерело: блог Олексія Куща

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