Міжнародний кримінальний суд відвідав Харків (фото)

Українська прокуратура надає активне сприяння Гаазі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові. Вони обговорили спільні кроки стратегії притягнення до відповідальності та правосуддя. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Прокурор Хан уважно обстежує всі місця злочинів, ставить важливі професійні питання нашим прокурорам. На фронті справедливості ми з ним пліч-о-пліч: в незалежному розслідуванні Офісу прокурора МКС українська прокуратура надає активне сприяння Гаазі. Водночас ми разом працюємо в рамках Спільної слідчої групи на платформі Євроюсту, до якої Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду долучився в перше в своїй історії», – підкреслила Ірина Венедіктова.

Під час третього візиту прокурора МКС в Україну, він відвідав найбільш постраждалий район Харкова – Північну Салтівку, а також Шевченківський район, де 26 травня загинули 9 осіб та 17 були поранені. Територію району майже дві години безперервно обстрілювали ймовірно із самохідних гармат «Піон». Серед вбитих – 5-місячний хлопчик, якого відкинуло на дашок під’їзду з батькових рук.

В результаті перманентних атак в Харкові та області загинули вже 760 цивільних, поранено більше 1000. Зруйновано більше 4000 об’єктів, з яких майже 2500 – багатоповерхівки. Прокурори в області під обстрілами збирають надважливі докази та свідчення для активізації розслідування воєнних злочинів. Вже є перші вироки російським військовим, які обстрілювали цивільні об‘єкти області з артилерії.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що планує ще раз відвідати Україну у межах розслідування воєнних злочинів Росії.

Раніше Генпрокурор розповіла, скільки справ порушено проти російських військових злочинців.