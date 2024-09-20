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Парламентська більшість існує? Нардепка від «Слуги народу» навела докази

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Парламентська більшість існує? Нардепка від «Слуги народу» навела докази
Ясько: «Слуги народу» ніколи не були об’єднані однією ідеологією»
фото: РБК-Україна

Ясько: «Домовлятися перед голосуванням з іншими фракціями є нормальною практикою»

Зважаючи на результати голосування Раді, монобільшість у парламенті існує. Фракція «Слуга народу» приймає закони своєю більшістю – але за допомогою додаткових голосів. Таку думку виразила народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько в інтервʼю «Главкому».

На думку депутатки, питання щодо «існування монобільшості – філософське». «Більшість, якщо подивитися на результати голосування, існує. Ми приймаємо закони своєю більшістю – але за допомогою додаткових голосів. При цьому ми не розпались», – наголосила Ясько.

Водночас народна обраниця зауважила, що фракція ніколи не була об’єднана однією ідеологією. «Я завжди говорила про те, що наша фракція – це зріз суспільства, уособлення різних поглядів. Це тільки в партії Юлії Володимирівни фракція має плюс-мінус уніфіковані погляди, але і вони з часом змінюються. Наприклад, якщо ми всі вважаємо, що податки мають бути такими, а не інакшими, то для лобіювання цього питання потрібно починати працювати, шукати голоси, переконувати…», – пояснила Ясько.

За її словами, така практика «є нормальним парламентським спілкуванням», коли задіюють механізми погоджувальної ради, засідання фракцій. «Керівництво ж фракцій розуміє, хто і як буде голосувати, на цю тему керівники спілкуються. Це нормальна традиція», – додала депутатка.

Також Ясько прокоментувала випадки, коли задля підтримки голосування депутати звертаються до представників колишньої «ОПЗЖ».

«Якщо чесно, то коли ми говоримо про ОПЗЖ, то я навіть не знаю, скільки їх зараз залишилося в парламенті. Хтось дійсно став «Відновленням України», хтось виїхав з країни, хтось лишився, але їх реально не видно і не чутно… Вони голосують так, як самі вважають за потрібне. Я б зараз на це не звертала увагу», – зауважила народна обраниця. Вона вважає, що колишня «ОПЗЖ» не монолітна і там «є ті, хто займає проукраїнську позицію».

Водночас вона підкреслила, що необхідно зробити все, аби у майбутньому проросійських партій в Україні ніколи не було.

До слова, раніше народна депутатка Юлія Яцик вийшла з фракції «Слуга народу». Вдалося мажоритарниці Запоріжжя це лише з третьої спроби. Про це Юлія Яцик розповіла в інтерв’ю «Главкому».

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Теги: податки партії Опозиційна платформа — За життя партія Слуга народу фракція Єлизавета Ясько

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