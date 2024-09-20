ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна

Українське військо втратило три позиції в рейтингу в порівнянні із минулим роком

Збройні сили України на сьогоднішній день у рейтингу найсильніших армій світу займають 18-те місце. Такий рейтинг склав портал Global Firepower.

Автори рейтингу, який складають кожного року, заявили, що під час аналізу різних армій враховували багато параметрів, загалом їх було 60. Для визначення місця збройних сил у рейтингу аналітики враховували кількість особового складу та резервний потенціал, обладнання та техніку війська, видатки на армію та фінансування і навіть кліматичні умови, в яких знаходиться країна.

В оновленому рейтингу за 2024 рік Україна опинилася на 18-й позиції, хоча рік тому була 15-ою. Поруч із нами в рейтингу перебувають Австралія (16-а), Ізраїль (17-й), Німеччина (19-а) та Іспанія (20-а). При цьому позаду України залишаються, наприклад, Польща, Тайвань, Північна Корея, Румунія.

Однією із найсильніших сторін української армії аналітики вважають велику кількість особового складу та потужний мобілізаційний резерв. Також на високому рівні спеціалісти оцінюють забезпечення ЗСУ наземною технікою, озброєнням, авіацією та системами ППО.

А от до слабких сторін відносять відсутність флоту, обмежену протяжність кордону та відкритий військовий конфлікт проти росіян. Великим недоліком українського війська є відсутність власних запасів нафти у країні.

Загалом же перша двадцятка виглядає наступним чином:

1. США

2. Росія

3. Китай

4. Індія

5. Південна Корея

6. Велика Британія

7. Японія

8. Туреччина

9. Пакистан

10. Італія

11. Франція

12. Бразилія

13. Індонезія

14. Іран

15. Єгипет

16. Австралія

17. Ізраїль

18. Україна

19. Німеччина

20. Іспанія

Що ж стосується країн, які на перших місцях у рейтингу, то лідерство їм забезпечують великі фінансові видатки на армію, наявність ядерної зброї, чисельність особового складу, велика кількість військової техніки, потужний флот та багаті запаси природних ресурсів.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни заявив, що недостатнє забезпечення, зокрема бронетехнікою та артилерійськими боєприпасами, призводить до втрат українського особового складу.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що українська армія потребує поповнення особового складу через виснаження сил.

Також стало відомо, що у застосунку «Армія+» тепер можна створити рапорт. Про це повідомляє Міністерство оборони України.