У МЗС вірять що Росії не вдасться зруйнувати підтримку України у світі



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Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар: Насправді рівень розуміння і підтримки України залишився стабільним

Український дипломат зауважив, що росіяни продовжують розказувати «те, у що вже й самі, мабуть, не вірять»

Рівень розуміння української проблематики та підтримки нашої країни у світі залишається стабільним попри спроби Росії її зруйнувати.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв’ю виданню «Апостроф».

«Насправді рівень розуміння і підтримки України залишився стабільним. Тобто світ розуміє, що триває агресія Росії, яка в той чи інший спосіб продовжує посилати бойовиків, зброю і все інше на Донбас. А по-друге, є розуміння, що Росія маніпулює. В ОБСЄ уже відверто сміються з російського представника, коли він починає розказувати про «внутрішній конфлікт в Україні», - сказав дипломат.

Він також зауважив, що росіяни продовжують розказувати «те, у що вже й самі, мабуть, не вірять».

«Можливо вони сподіваються, що з часом зміняться певні посадові особи, громадська думка партнерів буде не так добре проінформованою... Але сподівання марні!», - переконаний Боднар.

До слова, Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму та звернулася з проханням надати міжнародну оцінку протиправним діям РФ.