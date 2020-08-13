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    Суспільство

    Зеленський призначив посла України на Кіпрі

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    Руслан Німчинський з&nbsp;2019 року працював директором департаменту міжнародної безпеки МЗС України - Зеленський призначив посла України на Кіпрі
    Руслан Німчинський з 2019 року працював директором департаменту міжнародної безпеки МЗС України

    Руслан Німчинський - український дипломат, тимчасовий повірений у справах України в Росії (2015—2019)

    Президент Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Кіпр Руслана Німчинського. Відповідний указ глава держави підписав 12 серпня, повідомляється на сайті президента.

    «Призначити Німчинського Руслана Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр», - йдеться у документі.

    Руслан Німчинський - український дипломат, тимчасовий повірений у справах України в Росії (2015—2019).

    З 2019 року працював директором департаменту міжнародної безпеки МЗС України.

    Як повідомлялося, колишнього українського посла на Кіпрі Бориса Гуменюка Президент звільнив у липні 2019 року разом з послами у 10 інших країнах.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 20 липня призначив колишнього міністра закордонних справ Вадима Пристайка послом України у Великій Британії.

    Раніше Зеленський призначив послом України у Франції Вадима Омельченка замість Олега Шамшура.

    Також повідомлялося, що новий український посол в Узбекистані прибув у Ташкент разом з песиком (фото).

    МЗС посол посольство Володимир Зеленський президент Кіпр
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