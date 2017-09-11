У поліції заявили, що міністр Данилюк опинився в списку боржників помилково

Міністр фінансів сплатив штраф за порушення ПДД ще минулого року

Олександр Данилюк, міністр фінансів, потрапив до Єдиного реєстру боржників помилково, тому що сплатив штраф за порушення правил дорожнього руху ще минулого року. Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало. «Платіж за порушення був здійснений минулого року», — повідомив Тракало. [READ_MORE] За його словами,



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Олександр Данилюк

Міністр фінансів сплатив штраф за порушення ПДД ще минулого року

Олександр Данилюк, міністр фінансів, потрапив до Єдиного реєстру боржників помилково, тому що сплатив штраф за порушення правил дорожнього руху ще минулого року. Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

«Платіж за порушення був здійснений минулого року», — повідомив Тракало.

За його словами, під час оплати міністр здійснив помилку в реквізитах, тому цей платіж «завис» у банківській системі та деякий час не відображався в базі Національної поліції України.

У поліції зазначають, що Данилюк надав документи про платіж, а також про виправлення помилки у фінансовій установі, після чого кошти зарахували, а відповідний адмінпротокол зняли з бази.

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів потрапив у реєстр боржників.